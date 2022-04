Tiago Leifert vai narrar jogos da Copa em transmissões exclusivas no grupo Globo

29/04/2022 | 18:53



O diretor de esportes da Rede Globo anunciou nesta sexta-feira, 29, uma novidade para a Copa do Mundo durante o Rio2C: Tiago Leifert está de volta na Globo. Ele retorna para a emissora com a missão de narrar os jogos em transmissões exclusivas do Sportv e GloboPlay.

O apresentador fará a narração de um jogo por dia, com pré e pós horas, ao lado de outros nomes ligados ao futebol e ao entretenimento - que ainda não foram anunciados. Com um ar mais descontraído e inovador, Tiago Leifert trará uma nova forma de consumo para um dos eventos mais aguardados.

"Eu amo a Copa do Mundo. Decidi ser jornalista e seguir carreira na televisão aos 14 anos, na Copa de 1994. Depois, na Copa de 2010, a Central da Copa mudou a minha vida e, por causa dela, eu segui caminho no entretenimento. A Copa é muito importante pra mim, pessoal e profissionalmente. Eu estava louco de vontade de fazer alguma coisa na Copa do Mundo e estou muito de feliz de estar de volta, pelo menos durante o Mundial", diz.

O público ainda vai acompanhar os passos da seleção brasileira e emoção da Copa na voz de grandes nomes da emissora, como Galvão Bueno, que estará no Catar, e de Renata Silveira, que vai participar da cobertura do evento na TV aberta. A transmissão com a voz de Tiago Leifert será aberta para não-assinantes do GloboPlay.

Em seu perfil no Instagram, Tiago falou sobre a novidade e agradeceu a oportunidade. "Vou voltar pra 'casa' um pouquinho e matar a saudade no evento que amo! Obrigado ao Esporte e ao Globoplay", escreveu o apresentador.