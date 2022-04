Campos do Jordão recebe festival de MPB

Redação

No último sábado (23/4), a cidade de Campos do Jordão (SP) deu início ao festival de MPB “Arte no Outono – Campos: Cores & Cantos”. A abertura foi marcada por uma apresentação de Paulinho da Viola & Família.

Com shows marcados até 25 de junho, o evento reunirá alguns dos maiores artistas da Música Popular Brasileira (MPB) no auditório Cláudio Santoro. Entre eles, Maria Rita, Zeca Baleiro, Sandra de Sá, Alceu Valença, Zélia Duncan & Paulinho Moska, Renato Teixeira, Chico César & Geraldo Azevedo, Lenine e Gal Costa.

Programação do festival de MPB

Abaixo, veja a programação completa dos shows que vão animar o festival.

Maria Rita (30/04)

Zeca Baleiro (07/05)

Sandra de Sá (14/05)

Alceu Valença (21/05)

Zélia Duncan & Paulinho Moska (03/06)

Renato Teixeira (04/06)

Chico Cesar & Geraldo Azevedo (11/06)

Lenine (18/06)

Gal Costa (25/06)

Hospedagem e passeios em Campos do Jordão

Tours de quadriciclo, visitas a fábricas de chocolate e passeios por locais como o Horto Florestal e os jardins Amantikir são ótimas pedidas para complementar o roteiro de quem vai à cidade para assistir aos shows.

Além disso, vale a pena se hospedar em um hotel confortável, como o charmoso Hotel Vila Inglesa, que dispõe de 37 acomodações confortáveis, piscina coberta aquecida, quadras de beach tennis e de tênis, brinquedoteca e salão de jogos.

Os hóspedes também têm à disposição uma equipe de concierge. O serviço é ideal para quem precisa de ajuda na hora de organizar a ida ao festival ou até mesmo realizar reservas em bares, restaurantes e cervejarias. Os fãs de experiências gastronômicas também podem degustar receitas deliciosas no restaurante do Vila Inglesa.

