Sabrina Sato brinca com acordo sexual de JLo e Ben Affleck

29/04/2022 | 16:10



JLo e Ben Affleck têm sido assunto recorrente na internet, desde o momento que os atores anunciaram que estavam juntos novamente até quando decidiram se casar. Agora, os pombinhos estão bombando na web por conta do acordo pré-nupcial que assinaram - o contrato prevê sexo pelo menos quatro vezes por semana. A notícia surpreendeu muitas pessoas, inclusive Sabrina Sato, que, de acordo com o jornal O Globo, se divertiu com o assunto.

Vocês souberam do contrato? Dariam conta?, perguntou a apresentadora a sua equipe durante um ensaio de fotos.

Os homens que estavam presentes responderam que sim e então, a ex-BBB continuou a brincadeira.

Se fosse com a J-Lo, né?, ela completou aos risos.

No começo de abril, Sabrina participou do programa Conversa com Bial e expôs a crise que teve em seu casamento com Duda Nagle. A artista explicou que, por seu marido ser muito caseiro e ela muito festeira, o clima ficou um pouco tenso com o fim do isolamento social.

Sato confessou que chegou inclusive a cogitar o divórcio, mas que escolheu dar uma chance à relação. Agora, a apresentadora afirma que as coisas estão ótimas entre os dois.