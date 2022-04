Por falta de quórum, reunião que elegeria presidente da FUABC é cancelada

Do Diário do Grande ABC



29/04/2022



A reunião extraordinária convocada pelo Conselho Curador da FUABC (Fundação do ABC) e cuja pauta foi a eleição para presidente da entidade, não ocorreu por falta de quórum. Não há data para realização de novo encontro para debater seleção de nome.

Conforme nota da Fundação, o nome da diretora do CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André, Maria Odila Gomes Douglas, não foi consenso entre os municípios mantenedores da entidade de saúde e por isso, maioria dos 21 conselheiros que formam o Conselho Curador optou por não comparecer à reunião.

Os integrantes do núcleo que rege as ações dentro da Fundação entendem que é melhor aguardar pelo entendimento entre as três cidades instituidoras antes de haver qualquer tipo de eleição.

A reunião extraordinária que trataria de eleição foi debatida ontem, após encontro mensal do Conselho Curador que ocorre toda última quinta-feira do mês. Mesmo que a reunião não estivessem pautados assuntos ligados à eleição e à indicação de nome que deve ocupar lugar de Regina Maura Zetone, os integrantes do conselho acabaram avaliando a situação.

O nome de Maria Odila surgiu nesta semana e foi indicado pela Prefeitura de Santo André, sob comando do prefeito, Paulo Serra (PSDB). Atualmente, o cargo de presidente está ocupado de maneira interina pelo vice-presidente, Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, desde a saída de Regina Maura, na semana passada.

Regina Maura tomou posse como presidente da FUABC em janeiro deste ano. Durante seu curto mandato, encerrou contratos e trouxe economia para a instituição.

Na semana passada, entretanto, após ser afastada do comando por dez dias, a ex-presidente encaminhou pedido de renúncia aos conselheiros da Fundação do ABC. No documento, Regina Maura alegou problemas de cunho pessoal e particular para deixar o comando da FUABC.