Santo André realiza última audiência contributiva do Marco Regulatório

Thaina Lana



29/04/2022 | 14:56



Chegou ao fim ontem a segunda etapa do novo Marco Regulatório de Política Urbana de Santo André. A última reunião ocorreu no Jardim Ana Maria e contou com a participação de cerca de 50 moradores da região. No total, o projeto realizou 15 audiências contributivas em 15 territórios da cidade (ação que agrupou os 112 bairros em territórios).

Durante mais de um mês a gestão andreense recolheu opiniões, críticas e demandas da população para construir novas diretrizes da política urbana do município.

Após as audiências públicas, o Paço irá promover encontros temáticos, quatro reuniões devolutivas e uma audiência geral final para apresentar o texto que será enviado à Câmara Municipal de Santo André.

O diretor do departamento de planejamento estratégio da prefeitura, Mário Matiello, ressalta a participação popular durante o processo. “Percorrer os 15 territórios ao longo desse período foi muito positivo. Em alguns locais tivemos a participação massiva de moradores, e em outros mesmo com menos pessoas tivemos falas de extrema importância sobre os bairros. Somente por meio da escuta de quem vive nesses locais é que será possível construir uma legislação que atende o real interesse da população”, finalizou o diretor.