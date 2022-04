Obituário - 30 de abril de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/04/2022 | 05:01



SANTO ANDRÉ

Claudemira Terezinha Pimenta, 92. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria Nogueira Pereira, 87. Natural de Igaraí, distrito de Mococa (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Ruiz Martins, 83. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Gomes da Silva, 81. Natural de Potiretama (Ceará). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Apparecida Begio Gonçalves, 81. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

André Sebastião Ferrinho, 79. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Fernandópolis (São Paulo).

Mirtes Marlene de Oliveira Dezutti, 78. Natural de Herculândia (São Paulo). Pensionista. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Donizete dos Santos, 73. Natural de Saúde (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edgar Lindolfo dos Santos, 73. Natural de Remigio (Paraíba). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severina do Nascimento Silva, 68. Natural de São Vicente Ferrer (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Diarista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nildo Martins César, 67. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Washington Martins Vieira, 67. Natural de Terra Nova (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zenaide Rosa Sampaio, 56. Natural de Manoel Vitorino (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 26. Cemitério de Manoel Vitorino.

Claudia Nunes, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônoma. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Nair Moura Pereira, 87. Natural de São Manoel (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

José Souza, 79. Natural de Lençóis (Bahia). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Marizilda Padoim Carvalho, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Gilberto Gonzales, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Gagliardi, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Terezinha Maria de Lima, 67. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Maria Sueli da Silva Araújo, 57. Natural de Gameleiro (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Carlos Nonato Silva Mota, 52. Natural de Riachão do Jacuípe (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Marta Ferreira da Silva, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Renato, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Mônica Lice Nalessio, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Amanda do Carmo da Silva, 34. Natural de São Bernardo. Residia no Balneário São Francisco, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Antonia Leopoldina Gomes, 89. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sérgio Rogeri, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.

Claudio Martins, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Petrópolis, em são Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz Antonio dos Santos, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Jurandir Torres de Araujo, 80. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Maravilha, em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Roberto Moura, 59. Natural de Itapeva (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria Aparecida Alves Cantamessa, 85. Natural de Areia Branca (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



RIBEIRÃO PIRES

Olívia Tondato, 101. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Núcleo Colonial, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Maria Silveira da Silva, 98. Natural de Divisa Nova (Minas Gerais). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Ribeirão Pires. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, Santo André.

Esmelita Dias Pereira, 86. Natural de Itaipé (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em Suzano (São Paulo). Dia 25, em Ribeirão Pires. Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano.

José Cristiano Scheffer, 77. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Araci Maria da Silva, 77. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Josemar Vicente da Silva, 73. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério São José.

José Eduardo Moretti, 68. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.