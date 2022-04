O que assistir antes de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



29/04/2022 | 14:55



Na próxima semana, o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia nos cinemas. A partir de quarta-feira (4 de maio), os fãs da Marvel poderão conhecer a nova história desse universo cinematográfico, que traz Stephen Strange como o personagem principal. O longa também conta com a presença de Wanda Maximoff, Wong, America Chavez e Professor Xavier.

O MCU já tem mais de 20 produções lançadas, desde filmes a séries. No geral, muitas das histórias estão interligadas. Logo, é uma boa ideia fazer uma maratona com algumas obras da franquia antes de ver o novo Doutor Estranho. Por isso, o 33Giga separou uma lista com o que é importante de assistir antes do lançamento.

Doutor Estranho (2016)

Para começar a maratona, é essencial assistir ao filme de origem do personagem. Em Doutor Estranho, os espectadores são apresentados a Stephen Strange, um cirurgião muito habilidoso, que sofre um acidente e tem as mãos destruídas. Ele vai em busca de cura para retomar a carreira, mas acaba encontrando muito mais do que isso.

Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019)

Outros dois longas que são importantes para entender melhor o personagem são os últimos filmes da saga Vingadores. Em Guerra Infinita, Doutor Estranho se une ao grupo de heróis para defender o universo e lutar contra o Thanos, um titã que deseja dizimar metade da população de todos os planetas. Já em Ultimato, a equipe está em pedaços, após a vitória do vilão, e deve arranjar uma forma de trazer todos de volta.

WandaVision (2021)

Após os acontecimentos em Vingadores, Wanda Maximoff e Visão decidem ir morar no subúrbio e curtir a vida a dois. Entretanto, diversos problemas na cidade, começam a deixar eles desconfiados de tudo o que estão vivendo. A série da Marvel desenvolve muito a personagem da Feiticeira Escarlate, que será uma das protagonistas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Loki (2021)

Apesar de não estar elencado para o próximo lançamento do MCU, a série do Loki é muito importante para entender a abertura do multiverso. Nessa produção, o conhecido vilão de Asgard é preso pela Autoridade de Variação do Tempo, já que não faz mais parte desta linha temporal. Agora, ele deve ajudar essa instituição a encontrar uma variante que está causando alguns problemas.

What if…? (2021)

What if…? é uma animação da Marvel, essencial para a compreensão do multiverso. A série fala sobre as diversas possibilidades dentro do MCU, mostrando o que teria acontecido caso a história fosse completamente diferente.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021)

O último filme da lista é uma das produções mais recentes da franquia. Essa foi a última aparição do Doutor Estranho nas telas, contracenando ao lado de Peter Parker. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa também ajuda a entender um pouco mais do multiverso e mostra como mexer com linhas temporais pode ser perigoso.

Todas produções estão disponíveis em plataformas de streaming. As séries e os filmes da Marvel podem ser assistidos no Disney+, com exceção de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, que só pode ser encontrado para alugar no Amazon Prime Video, por R$ 14,90.