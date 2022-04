Tenista brasileiro Rafael Matos vai à final nas duplas em Munique

29/04/2022 | 14:46



Mostrando forte evolução nas duplas nesta temporada, o tenista gaúcho Rafael Matos venceu mais uma no Torneio de Munique, nesta sexta-feira, e se garantiu na final da competição alemã, de nível ATP 250. Jogando com o espanhol David Vega Hernández, ele venceu o francês Fabrice Martin e o casaque Andrey Golubev por 7/6 (7/1) e 7/6 (7/2), em 1h50min.

Os rivais desta sexta vinham em grande momento por terem eliminado os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, maiores candidatos ao título e que formaram a melhor dupla da temporada passada. Mas Matos e Hernández não se intimidaram e se impuseram em quadra para conquistarem a vaga na decisão.

"Foi um jogo bem duro como o placar já diz. No primeiro set, foram poucas oportunidades para os dois lados. No tie-break, o David jogou muito bem e levamos. No segundo set, saímos com uma quebra abaixo. E foi bem importante a parte mental: buscamos o placar mesmo não nos sentindo tão bem e, de novo no tie-break, jogamos muito bem", analisou o brasileiro.

Na final, marcado para domingo, Matos e Hernández vão encarar os vencedores do confronto entre os alemães Andreas Mies e Kevin Krawietz, bicampeões de Roland Garros, e a parceria formada pelo finlandês Harri Heliovara e pelo britânico Loyd Heliovara. Este jogo está marcado para sábado.

Atual 58º do mundo no ranking de duplas, Matos vai disputar sua quinta final de nível ATP, sempre nas duplas. Ele já tem três títulos, dois já conquistados neste ano, em Marrakech, com o mesmo Hernández, e em Santiago, com o compatriota Felipe Meligeni. Em 2021, foi campeão em Córdoba, formando parceria com Meligeni. Ele tem ainda um vice-campeonato, em Belgrado, no ano passado.

MADRI

No feminino, algumas das principais tenistas do mundo entraram em quadra nesta sexta no WTA 1000 de Madri, na Espanha. Os destaques foram as vitórias da japonesa Naomi Osaka e da espanhola Garbiñe Muguruza, ambas ex-líderes do ranking, na estreia. Osaka superou a russa Anastasia Potapova por 6/3 e 6/1.

Muguruza despachou a australiana Ajla Tomljanovic por 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, enfrentará a ucraniana Anhelina Kalinina, que avançou ao derrubar a americana Sloane Stephens por 7/5 e 6/4. Quarta cabeça de chave, a grega Maria Sakkari eliminou outra americana, Madison Keys, por 6/7 (8/10), 6/3 e 6/4. Sua próxima adversária será a russa Daria Kasatkina.

Também avançaram a americana Danielle Collins (6ª cabeça de chave) e a canadense Leylah Annie Fernandez (17ª), ambas vice-campeãs de Grand Slam. Campeã do US Open de 2019, a canadense Bianca Andreescu também avançou, enquanto a checa Petra Kvitova, dona de dois títulos em Wimbledon, foi eliminada de forma precoce.