Voos panorâmicos são retomados em Curitiba

Após dois anos de paralisação, os voos panorâmicos que partem do Parque Barigui e sobrevoam Curitiba (PR) foram retomados. A ação faz parte de uma iniciativa que celebra os 50 anos de fundação da Helisul Aviação, grupo responsável pela experiência.

“Não há passageiro que não desembarque do helicóptero sorrindo e satisfeito depois de um voo panorâmico. É uma experiência de muito valor e que não sai da memória e do coração das pessoas”, diz Luis Carlos Munhoz da Rocha, diretor comercial da Helisul.

Voos panorâmicos em Curitiba

O voos do heliponto do Parque Barigui são organizados por roteiros e é necessário um mínimo de três passageiros.

No total, o passeio de helicóptero em Curitiba tem duração de 8 a 9 minutos. Além do Parque Barigui, é possível sobrevoar pontos como os parques Tanguá e Tingui, a Pedreira Paulo Leminski, a Ópera de Arame, o Museu Oscar Niemeyer, o Centro Cívico e a Torre Panorâmica.

Os voos acontecem em helicópteros seguros, regularizados e regularmente inspecionados. “Os passageiros dos voos da Helisul recebem instruções antes do embarque na aeronave e os processos de embarque e desembarque são acompanhados por um profissional específico, para instruir e coordenar as pessoas”, esclarece Luis Carlos.

Os bilhetes podem ser comprados por meio do site oficial ou diretamente no heliponto. O voo custa R$ 450.

