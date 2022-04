Bolsonaro diz que legislação ambiental 'é um problema'

29/04/2022 | 11:42



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (29) em entrevista à Rádio Metrópole, de Cuiabá, que a legislação ambiental brasileira é um problema. A política ambiental adotada pelo governo federal tem um histórico de críticas, inclusive internacionais.

"Você tem que preservar o meio ambiente, tudo bem, mas licenças não podem se arrastar por anos ou até mesmo inviabilizar uma obra que vai trazer bem estar para todos aí", declarou o presidente. "Problemas temos. Legislação ambiental, problemas que essas horas são judicializadas (sic), mas a gente espera e pede a Deus que ilumine a cabeça de todos", acrescentou.

Na entrevista, Bolsonaro também disse que o Brasil deverá ter uma supersafra de milho nos próximos meses. "Tivemos geada no ano passado também, mais um problema, em parte do Sul e do Centro-Oeste. O preço do milho subiu bastante. Devemos ter supersafra de milho nos próximos meses, a tendência é equilibrar tudo isso aí", declarou o presidente.

Bolsonaro ainda fez outro prognóstico positivo com impactos na economia global: o fim da guerra na Ucrânia. "Acredito que a guerra esteja no final para voltarmos à normalidade no Brasil e no mundo", disse o chefe do Executivo, sem, porém, apresentar argumentos para sustentar a tese.