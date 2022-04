KLB abre venda de ingressos para a turnê '20+2 Experience'

29/04/2022 | 11:19



Após anunciar retorno, a banda KLB iniciou nesta quinta-feira, 28, a venda dos ingressos para a turnê 20+2 Experience, que vai passar por diversas cidades do País. Ao todo, serão 17 shows. O primeiro será em São Paulo, no dia 11 de junho, e, a princípio, a última data agendada é 4 de setembro, em Belém. No entanto, ainda há três apresentações que serão divulgadas em breve: Campinas (SP), Vitória (ES) e Fortaleza (CE). O valor dos ingressos varia de acordo com cada cidade, mas o preço de pista está, em média, entre R$ 50 a R$ 80. Existem opções mais caras que podem chegar a R$ 600 com Meet & Greet para tirar fotos com o trio.

Confira as datas:

- 11/06 - São Paulo (SP) - Vibra São Paulo;

- 08/07 - Rio de Janeiro (RJ) - Qualistage;

- 28/07 - Porto Alegre (RS) - Teatro do Bourbon Country;

- 29/07 - São José (SC) - Hard Rock Live Florianópolis;

- 30/07 - Curitiba (PR) - Live Curitiba;

- 06/08 - Ribeirão Preto (SP) - Centro de Eventos Quinta Linda;

- 12/08 - Brasília (DF) - Centro de Convenções Ulysses Guimarães;

- 13/08 - Belo Horizonte (MG) - Palácio das Artes;

- 20/08 - Natal (RN) - Teatro Riachuelo;

- 21/08 - Recife (PE) - Teatro Guararapes;

- 26/08 - Salvador (BA) - Concha Acústica;

- 27/08 - Maceió (AL) - Space Maceió;

- 03/09- Manaus (AM) - Studio 5;

- 04/09 - Belém (PA) - Assembleia Paraense.