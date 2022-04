Após 32 anos de Rede Globo, Chico Pinheiro sai da emissora

29/04/2022 | 11:11



Não é novidade para ninguém que a Rede Globo está passando por altas mudanças internas e muitas pratas da casa acabaram deixando a emissora. Nesta sexta-feira, dia 29, foi divulgado que após 32 anos de Rede Globo, Chico Pinheiro estaria se desligando da emissora.

Segundo informações compartilhadas pelo Metrópoles, está circulando um comunicado interno na emissora do plim plim e na mensagem assinada até pelo diretor-geral de jornalista da Globo, Ali Kamel, diz que o jornalista saiu em comum acordo.

Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, em comum acordo com a emissora, Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir. Pretende se dar um sabático e, mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado. (...) E combinou comigo que esperaria o fim de mais uma brilhante transmissão do Carnaval, a que se dedica há 20 anos, para que esse anúncio fosse feito, numa sexta-feira. De nós, seus colegas e amigos, fica o reconhecimento de ter convivido na redação com um dos grandes jornalistas que a televisão brasileira já produziu e uma das pessoas ?boa gente? com quem já compartilhamos histórias e experiências. Entre mim e Chico fica carinho e amizade, e muitas sextas-feiras por vir. A ele, agradeço em nome da Globo por toda a contribuição que deu ao nosso jornalismo

Lembrando que Chico Pinheiro estava ao vivo durante a transmissão do Carnaval de São Paulo.