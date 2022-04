Viih Tube usa rede social de Rodrigo Mussi para dar recado: Ele ainda não pode ter total acesso do celular

29/04/2022 | 11:11



Rodrigo Mussi, um dos participantes do BBB22, sofreu um acidente de carro na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo, e foi levado de ambulância até o Hospital das Clínicas, onde passou por severas cirurgias. No período em que esteve internado, ele contou com a ajuda de Viih Tube para administrar suas redes e, logo após receber alta, no dia 28 de março, não foi diferente. A influenciadora digital apareceu no Instagram do amigo para dar um recado importante.

Meus amores, com a notícia que o Rodrigo teve alta, as pessoas interpretaram como se ele tivesse com o celular de volta, mas ele ainda não poder ter 100% do acesso porque está confuso com muita coisa e causa ansiedade. As vezes que ele tem acesso são com a autorização dos médicos e do Diogo [irmão]. Muitos amigos ligando por aqui e felizes querendo falar com ele. Respondi alguns amigos que conheço, mas sendo sincera, não me sinto confortável respondendo pelo insta dele. Por isso, estou comunicando por aqui e assim que não for mais eu administrando, pode deixar que ele conta para vocês aqui, explicou.

Diogo Mussi também transmitiu uma mensagem do ex-BBB ao público:

Rodrigo pediu para dizer para vocês que não está sendo fácil, foram 25 dias lá, como vocês sabem. Disse que serão semanas intensas, difíceis, mas que ele vai se esforçar ao máximo, vai se dedicar. E disse que sente muita falta da interação com vocês e do carinho.