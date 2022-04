Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar Jr., posta suposta indireta para jogador

29/04/2022 | 11:10



Eita! Suposta alerta de climão nas redes sociais. O ex-namorado da mãe de Neymar Jr., Tiago Ramos, gravou um vídeo nos Stories do Instagram que acabou sendo apontado como uma cutucada no craque brasileiro, que atualmente joga no PSG.

Na gravação, Tiago apareceu ao lado de um amigo e soltou a seguinte frase:

- Jogador caro de PSG [Paris Saint-Germain]? Eu não falo nada. Boa tarde, amo vocês, disse.

A fala foi apontada como cutucada porque ocorreu no mesmo dia em que foi noticiado que o clube francês estaria definindo um valor de venda do jogador muito abaixo do que ele teria sido contratado.

Vale pontuar que Nadine, mãe do jogador, está com um novo affair que conheceu na Sapucaí.