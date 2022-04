Katy Perry será madrinha de navio previsto para inaugurar em agosto

Redação

Do Rota de Férias



29/04/2022 | 18:55



A estrela pop Katy Perry será madrinha do Norwegian Prima, o novo navio da Norwegian Cruise Line (NCL), que está previsto para inaugurar em agosto de 2022.

As primeiras viagens do transatlântico serão realizadas no norte da Europa, com partidas do portos de Reykjavík, na Islândia, Southampton, na Inglaterra, e Amsterdã, na Holanda. Em seguida, o Norwegian Prima passará uma temporada no Caribe e nos EUA, realizando cruzeiros que passarão por Bermudas, Nova York, Galveston (Texas) e Miami.

Katy Perry será madrinha

Como madrinha do navio, Katy Perry cumprirá a tradição marítima de abençoar e nomear oficialmente o Norwegian Prima. Para isso, fará parte da cerimônia de batismo, com direito a quebra de garrafa de champanhe no casco da embarcação e tudo, que será realizada antes de o transatlântico zarpar para sua viagem inaugural, em Reykjavík.

“É empolgante saber que Katy Perry será madrinha do Norwegian Prima”, afirma Harry Sommer, presidente e CEO da NCL. “Estamos orgulhosos de que ela fará parte da família Norwegian Cruise Line e esperamos lançar nosso navio com ela em agosto”, completa.

A artista, por sua vez, também mostrou-se feliz com a experiência.

“Minha maneira favorita de passar férias com minha família é na água. Isso porque, em todas as manhãs, ao acordar, você experimenta uma nova vista incrível”, afirma Katy Perry. “Será incrível batizar o Norwegian Prima com boas vibrações. Estou empolgada com esse novo, lindo e sofisticado navio de alta tecnologia, que proporcionará férias únicas na vida de tantas famílias”, ressalta.

Por dentro do Norwegian Prima

A bordo do Norwegian Prima, os passageiros encontrarão ambientes originais, como o Ocean Boulevard, com várias piscinas de bordas infinitas. Outros destaques serão as pontes de vidro do Oceanwalk, que oferecerão vistas para o oceano e os destinos de partida e chegada dos cruzeiros, e o Indulge, praça de alimentação montada ao ar livre.

Na área externa do navio, haverá um jardim de esculturas com instalações “instagramáveis” dos artistas David Harber e Alexander Krivosheiw. De quebra, o transatlântico da NCL terá 107 cabines espalhadas por oito decks, diversos restaurantes e um lounge com foco em sustentabilidade.

Playlist

Para comemorar o fato de que Katy Perry será madrinha de seu novo navio, a NCL criou uma playlist no Spotify. Você pode conferir as músicas aqui.