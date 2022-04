Opiniões, climão e emoção! Saiba tudo o que rolou no dia 101 do BBB22!

29/04/2022 | 01:11



O BBB22 acabou na última terça-feira, dia 26, mas aos que já sentiram saudades do reality, nesta quinta-feira, dia 28, foi exibido o dia 101, que reuniu todos os ex-participantes na casa para comentar sobre o programa.

Pouco depois de todos entrarem na casa e se cumprimentarem, Arthur Aguiar foi para seu canto favorito na casa: sua cama. Thiago Abravanel o encontrou no quarto, e o campeão da edição explicou que ficou bravo ao ouvir que só dormiu durante todo o BBB, e preferia ficar na cama do que ficar recebendo tapinha nas costas que não eram sinceros.

Também rolou um clima de romance entre Jade e Paulo André, que se reencontraram pela primeira vez desde que Jade foi eliminada. Os dois trocaram beijos no quintal e na sala, tiraram fotos juntos e aproveitaram o dia.

Tadeu fez surpresa para os brothers e ao invés de aparecer no telão, entrou na casa pessoalmente para conversar com todos. Logo de início, ele falou sobre Rodrigo Mussi, o único brother que não pôde estar presente na reunião:

- Rodrigo não está aqui, ele sofreu um acidente e está se recuperando no hospital, então a gente manda daqui todas as energias pra ele.

Todos concordaram e bateram palmas para ele.

Depois, os ex-participantes responderam algumas perguntas de Tadeu.

Naiara Azevedo contou com quem quer manter amizade:

- Com o Viny, posso começar com a Larissa, reconectar com a maria, sou amiga da Lina, jess, e disse que adora todos os meninos do quarto grunge.

Pedro Scooby revelou com quem é mais difícil dele manter amizade fora da casa:

- Bissoli e Lasissa.

Gustavo foi questionado sobre o que gostaria de ter dito ou feito que não fez.

- Ter tirado o Eli, brincou, fazendo todos darem risada.

Jessi respondeu sobre quem não mereceu chegar onde chegou:

- Acho que o Arthur, não só pelo contexto do jogo mas acho que tudo que aconteceu aqui contribuiu para que ele se tornasse o favorito.

Durante uma conversa sobre o quarto Lollipop Barbara chorou dizendo que mesmo tendo sido uma das primeiras a sair, ela continuou vivendo muito o BBB e sofria com cada um de seus amigos que saía ou passava por problemas no reality.

Para encerrar a reunião na sala, Tadeu ainda sentou do lado da Eslovênia e brincou:

- Vou sentar do lado dela para mostrar que está tudo bem ficar aqui, não são só coisas ruins que acontecem.

Em seguida, a voz que falava com os participantes para dar comandos ou broncas, disse:

- Tadeu, você está eliminado.

E todos caíram na risada.

Também rolou um café com Tadeu e as comadres Linn da Quebrada, Jessilane, Nathália e Naiara Azevedo na cozinha, e nela, as meninas explicaram suas estratégias de jogo, contaram os motivos por terem tentado se aproximar ao lollipop ao invés do Grunge e outras análises de seus jogos.

- Eu acho que nossos problemas pessoais vieram antes do jogo, porque se a gente tivesse se articulado para votar, se juntado, a gente teria ido muito mais longe, contou Lina.

Depois ele foi até o quarto Lollipop e bateu um papo com seus integrantes.

- A gente era mais unido, lá no grunge eles não falavam tipo: a gente é o quarto grunge, disse um dos Lollipopers.

Os brothers também falaram sobre as fake news que Larissa contou quando ficou na casa de vidro.

- Eu estava canceladíssima la fora e ela: você tá bombadíssima, falou Eslô.

E Larissa se justificou sobre suas mentiras:

- Era o que o povo queria, só se falava nisso nas redes sociais.

Tadeu então mudou de assunto e perguntou para Lais e Jade sobre os relacionamentos que tiveram dentro da casa. Lais falou que ela e Gustavo estão juntos mas estão indo devagar, e Jade disse que agora é esperar no que vai dar entre ela e Paulo André:

- A gente se viu pela primeira vez agora. Foi ótimo, estava morrendo de saudades dele, ele é uma pessoa muito especial, antes de qualquer coisa é um amigo que fez meus dias aqui muito leves e divertidos, mas vamos ver o desenrolar da história.

Depois, foi hora do quarto Grunge bater um papo com Tadeu. O apresentador revelou que se morasse na casa do BBB, ele dormiria na cama de Arthur, porque sempre sonhou em dormir em beliche.

Scooby foi questionado sobre o que contaria para os brothers sobre algo que viu fora da casa, e ele disse que diria ao PA que o amigo foi muito favorito pelo público. Depois, Arthur respondeu se o Grunge o decepcionou:

- Vi pouca coisa depois que eu saí, e honestamente prefiro focar só nas coisas boas. Para mim o jogo acabou e quero só me abastecer de coisas boas e viver daqui para frente. Eu estou cansado emocionalmente, muito esgotado. Vi muitos comentários das pessoas minimizando, mas só eu sei o quão desgastante foram os jogos da discórdia. Eu pensei várias vezes em desistir e só não fiz pela minha família e pelas pessoas que estavam torcendo por mim.

Gustavo falou sobre o resultado final do jogo:

- Como jogador eu aceito quem ganhou, eu entendo que o Arthur jogou mais que o PA e o DG, mas queria que um deles tivesse ganhado.

E para encerrar, quando todo mundo estava do lado de fora, Tiago Abravanel recriou sua icônica cena escondido embaixo da escada esperando alguém passar para assustar, mas ninguém apareceu.

Já na hora de ir embora, Gustavo realizou seu grande desejo de tirar o Eli da casa, e abriu a porta para que ele saísse.

Que dia, hein?