Correção: São Paulo vai jogar decisão das oitavas da Copa do Brasil em Barueri

28/04/2022 | 22:55



O texto enviado anteriormente apresenta um erro no título. O São Paulo decide vaga nas oitavas, não nas quartas.

O São Paulo não vai decidir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil no Morumbi. A CBF confirmou nesta quinta-feira que o jogo de volta da terceira fase, marcado para o dia 12 de maio, será disputado na Arena Barueri, já que o estádio são-paulino receberá um show da banda Metallica dois dias antes.

Depois de um empate por 2 a 2 na partida de ida, no Alfredo Jaconi, o São Paulo precisa de uma vitória simples para avançar de fase, assim como o Juventude. No caso de um novo empate a vaga será definida na disputa de pênaltis.

Antes, contudo, o time comandado por Rogério Ceni tem outras preocupações. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Jorge Wilstermann na altitude boliviana, pela Copa Sul-Americana, mais três jogos serão disputados antes do jogo decisivo da Copa do Brasil. O primeiro deles será contra o Santos, na segunda-feira, em clássico válido pela quarta rodada do Brasileirão.

Ceni continua rodando o elenco e alternando jogadores entre as partidas, como fez novamente na vitória sobre o Jorge Wilstermann, quando escalou um time alternativo. Contra o Santos, a escalação ainda não está clara, mas é certo que nomes como Rafinha, Jandrei e Calleri, poupados, serão utilizados.

Rafinha entrou durante o segundo tempo contra o Wilstermann, enquanto Jandrei assistiu à vitória do banco de reservas. O artilheiro Calleri, por sua vez, sequer viajou para Cochabamba