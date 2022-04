Sto.André garante recursos para erguer o Hospital da Vila Luzita

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/04/2022 | 22:48



A Prefeitura de Santo André assegurou R$ 15 milhões para concluir as obras do Hospital da Vila Luzita, que está sendo construído na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 3.313. O valor foi aprovado na semana passada pelo Conselho Municipal de Política Urbana e saíra do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), que conta com recursos oriundos de compensações financeiras da iniciativa privada, em especial das grandes construtoras. A resolução foi publicada no Diário Oficial da cidade na quarta-feira. A previsão é que o equipamento fique pronto em até 30 meses, ou seja, até outubro de 2024.

O hospital atenderá com prioridade o público idoso e garantirá retaguarda para essa faixa etária, mas também vai oferecer serviços para o público em geral. O equipamento não será porta aberta, ou seja, os pacientes serão encaminhados pelas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) ou por outras unidades de saúde.

A construção do hospital teve início em 2014 e a retomada das obras aconteceu em abril de 2018. Antes projetado para ser implantado em edifício que já existe, na Avenida São Bernardo com a Rua dos Cocais, ao lado do Pronto Atendimento da Vila Luzita, o equipamento mudou de endereço e será na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, em local que abrigava setores de manutenção da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e do Departamento de Vias Públicas, ligado à Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

O equipamento ficará em frente ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Santo André e será voltado, principalmente, para pacientes com internações de longa duração. De acordo com o secretário de Saúde de Santo André, José Police Neto, a consolidação do equipamento garante cobertura para o município nos três grandes centros populacionais. “Temos o Hospital da Mulher, no 2º Subdistrito, o CHM (Centro Hospitalar Municipal) que contempla toda a região central e agora o Hospital da Vila Luzita, que vai atender à demanda de uma das áreas mais populosas do município. Ou seja, teremos cobertura integral da cidade”, comentou.

O titular da pasta ressaltou o fato de agora o dinheiro para a conclusão da obra estar liberado, ou seja, não há mais obstáculos para a execução do projeto. “Quero agradecer ao Conselho Municipal de Política Urbana pela liberação do recurso para essa obra tão importante. O dinheiro agora está assegurado para a obra, que será executada em até 30 meses. Não é promessa, os valores estão 100% assegurados. A Vila Luzita merecia um equipamento com essa dimensão”, confirmou Police Neto.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) comemorou a liberação do recurso. “O Hospital da Vila Luzita é uma grande conquista para a nossa gente. Vai desafogar o CHM e oferecer tratamento dignamente de qualidade para pacientes crônicos, que necessitam de internações de longa permanência. A liberação de recursos é fundamental para tirarmos mais esta obra do papel”, comentou o chefe do Executivo.