AD Santo André se destaca no primeiro turno da LBF

Dérek Bittencourt



29/04/2022 | 00:01



A AD Santo André tem hoje a terceira melhor campanha da Liga de Basquete Feminino, restando uma rodada para o fim do primeiro turno. Antes do embate contra o segundo colocado e invicto Sesi Araraquara, o time andreense figura com destaques coletivos e, principalmente, individuais nos rankings de estatística, situações que vêm fazendo a diferença em prol da equipe do técnico Rafael Chocolate.

A ala/pivô Sassá, por exemplo, é líder em eficiência (24,88), primeira também em bolas recuperadas (3,50), segunda colocada em pontos (19,88), terceira em rebotes (10,63), terceira em arremessos de dois pontos (6,13), e quarta em tocos (0,75). Outras andreenses que aparecem em destaque são a armadora Lays, líder em assistência (9,75), e Glenda, segunda em arremessos de dois pontos (6,25) e quarta em eficiência (22,25).

Já coletivamente, a AD Santo André lidera cinco dos nove quesitos da LBF: pontos (média de 85,50 por jogo), rebotes (49,75), assistências (22,25), arremessos de dois pontos (23,75) e eficiência (105,50). O time andreense é terceiro em arremessos de três pontos, bolas recuperadas e tocos.