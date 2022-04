Torneio reúne boleiros e músicos em São Caetano

Da Redação



29/04/2022 | 00:01



Os volantes Cristian, ex-Corinthians, São Caetano, Flamengo, Fenerbahçe-TUR e diversos outros clubes, e Jonas, ex-Flamengo, reuniram nomes do esporte e da música na Arena Goiás, em São Caetano, campeonato de futevôlei batizado como Resenha B1 & B2. O esporte, inclusive, vem ganhando cada vez mais locais para a prática e adeptos tanto no Grande ABC quanto no País – segundo dados da FPFv (Federação Paulista de Futevôlei), a prática do esporte cresceu mais de 250% durante a pandemia, e a participação de crianças, adolescentes e mulheres triplicou nos dois últimos anos. Tal sucesso foi perceptível durante o evento, que contou com quase 300 pessoas.

Foram 40 duplas disputando o título, que ficou com Lucas Assis (atleta profissional de futevôlei) e Matheus Gonze (youtuber), enquanto Rodrigo Fabri (ex-Portuguesa e Santo André) e Daniel Nicolas terminaram em segundo. Completaram o pódio a dupla formada pelos ex-corintianos Fábio Luciano e Dinelson, enquanto outro ex-Timão, André Santos, ficou em quarto, junto de Bello, ícone mundial da modalidade e conhecido como “Pelé do futevôlei” em razão de seus 29 títulos brasileiros, nove mundiais, seis da LNF e dois da Copa do Brasil. Os anfitriões Cristian e Jonas não passaram das quartas de final do torneio.

Alguns outros boleiros presentes foram Michel Bastos, João Paulo e Lulinha. Entre os músicos presentes, destaques para Fernandinho Beat Box e Salgadinho e mais.

“Foi sensacional. Pudemos reunir grandes amigos e todos saíram muito satisfeitos com muito esporte, música e alegria. Foi o primeiro de muitos que pretendemos fazer também em outras cidades do País e creio que será sempre uma experiência muito legal”, ressaltou Cristian.