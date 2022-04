Silvio Santos retorna gravações de seu programa no SBT

28/04/2022 | 21:42



Patrícia Abravanel usou seu perfil oficial nesta quinta-feira, 28, para anunciar que Silvio Santos voltou a gravar seu programa no SBT. No vídeo divulgado no Instagram, o apresentador aparece acompanhado de Ratinho, e interagindo com a plateia e com seus assistentes de palco.

Antes do apresentador entrar no estúdio do Programa do Silvio Santos, Patrícia organizou a plateia para chamar por seu pai. A plateia cantou algumas "musiquinhas", como "Silvio Santos, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver" e "Silvio Santos vem aí... Olê, olê, olá", além de gritarem repetidas vezes o nome de Silvio.

Assim que entrou no estúdio, Silvio Santos relembrou os velhos tempos e soltou a primeira brincadeira para o público que estava ali presente: "Tenho a impressão que vocês iam me confundir com o Celso Portiolli. Entre mim e o Celso Portiolli nem precisamos comparar que eu sou muito mais bonito".

"Quando vocês chegaram vocês viram os artistas?", questionou. "Não", ouviu como resposta. "Como não viram? Estavam todos pendurados na parede", disse aos risos.

Na legenda da publicação, Patrícia Abravanel comemorou esse momento. "Domingo promete muita alegria! Impressionante como Silvio Santos se reinventa. Inacreditável que no auge dos seus 91 anos ele se levanta como um gigante pronto para 'transpirar' sua alegria única e personalidade singular. Todos com muita saudade! Que vida inspiradora. Você é MUITO amado!", escreveu.