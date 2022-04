TEA: é preciso conhecer para incluir

Do Diário do Grande ABC



Em 2007, a ONU (Organização das Nações Unidas) estabeleceu que todo dia 2 de abril seja também Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data tem como objetivo informar a população, reduzir a discriminação e preconceito sofridos por indivíduos que apresentem o TEA (Transtorno do Espectro Autista). Desde então, Santo André compartilha seu mês de aniversário com causa muito importante do calendário inclusivo: o mês de conscientização sobre o autismo. O autismo é distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, deficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos, em maior ou menor intensidade e frequência, dependendo do indivíduo. O diagnóstico é essencialmente clínico, realizado a partir das observações da criança pelos pais, e confirmado por avaliação multidisciplinar.



Apesar de não ser condição rara, o autismo ainda é desconhecido por muitas pessoas, e o único caminho para a sociedade se tornar cada vez mais inclusiva é através da informação. Ainda existe, também, muito preconceito com o diagnóstico, o que acaba por postergar os tratamentos com estimulação precoce e uso de comunicação alternativa. Desde a promulgação da Lei 12.764, em 2012, o autismo passou a ser considerado deficiência para todos os fins legais. Isso significa que as pessoas com TEA passaram a gozar dos mesmos direitos já conquistados pelas pessoas com deficiência, como o atendimento prioritário e reserva de vagas em estacionamentos, por exemplo. Neste ano, após longo período de restrições a eventos presenciais, Santo André deu o exemplo e realizou, no dia 3 de abril, a 4ª Caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, reunindo centenas de pessoas e entidades apoiadoras da causa, atuantes na promoção dos direitos dessa parcela da população.



A caminhada começou com a distribuição de balões azuis e brancos para os presentes, as cores que simbolizam a causa. O grupo seguiu animado pelos arredores da Praça IV Centenário e finalizou o percurso se juntando ao evento Domingo no Paço, onde todos puderam curtir o dia juntos – pessoas com e sem deficiência, de todas as idades. No local, a equipe da Secretaria da Pessoa com Deficiência disponibilizou a emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a Ciptea, conquista histórica para a garantia dos direitos dos autistas. O TEA, de forma geral, não é perceptível e, por isso, pode trazer dificuldades no acesso a atendimentos e serviços a que a comunidade tem direito. A Ciptea veio para dar melhor qualidade de vida às pessoas com TEA.



Ivo de Lima é advogado, empresário e secretário da Pessoa com Deficiência na Prefeitura de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Alarmante

Tão alarmante quanto os desplantes do presidente e seu desrespeito às leis e ao Poder Judiciário é o fanatismo de seus seguidores. Nunca discutem fatos, se prendem e divulgam fake news, apoiam sem discussão qualquer que seja o posicionamento obtuso de seu chefe, e ofendem e chamam indiscriminadamente a qualquer levantamento de ideias contrárias de esquerdistas, comunistas, lulistas e daí por diante. Como bem conclui o bispo dom Pedro Cipollini neste Diário, ‘é preciso restabelecer o poder da verdade’ (Setecidades, ontem). E, com todo respeito, eu acrescentaria: ‘Urge, antes que tudo venha piorar até atingir nível trágico e insustentável para nossa Nação’.

Ruben J. Moreira

São Caetano



Bolsonaro

Pior que Bolsonaro só mesmo a trupe de bolsonaristas surtados de internet, que gritam em caixa-alta e caem na mentira do ‘mito’ deles (Bolsonaro diz não admitir que ‘certos poderes’ interfiram no destino do País). Acusam os que pensam diferente – os que pensam – de esquerdistas, criminosos, drogados, vagabundos sem qualquer argumento, feito o juiz Moro em ação no superministério do então parceiro Jair, seja na (sic) Lava Jato. Culpar a esquerda cometendo mesmos erros é mais do mesmo desse ser repulsivo na Presidência, fechado com criminosos, milicianos e o Centrão.

Ricardo Barreto

do Facebook



Degradante

Não foi somente Jair Bolsonaro que afrontou o STF (Supremo Tribunal Federal) quando, em decreto anticonstitucional, perdoou e concedeu indulto ao deputado com veia de anarquista Daniel Silveira, condenado a oito anos e nove meses de prisão. Também, em clima de degradação institucional, a Câmara dos Deputados estarrece ao nomear para a vice-presidência da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) esse mesmo deputado, que, literalmente, como réu e condenado, tem seu mandato cassado, como decidiu o Supremo. Depois da falta de escrúpulos com a população brasileira, só falta ao Centrão e aliados também anarquistas, sob a batuta de Bolsonaro, ameaçarem o fechamento do STF. Mostra-se hoje, infelizmente, no Brasil, vandalismo político.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Erro

O STF (Supremo Tribunal Federal) concebido pelos constituintes de 1988 revelou-se, com o tempo, erro clamoroso. Ele não pode ser, simultaneamente, tribunal constitucional e tribunal penal. Como tribunal penal, cabe-lhe, com exclusividade, julgar integrantes de um poder (o Senado Federal) que tem competência exclusiva para julgar ministros do STF. Se os constituintes pensaram em criar equivalência dos poderes na esfera penal, produziram, de fato, aquilo que você está pensando e todos veem.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)



FGTS

Mais uma medida desesperada (Caixa regulamenta uso do FGTS no acerto de parcelas atrasadas de imóvel)! O povo brasileiro está falido. O próximo passo é liberar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para compras no supermercado, isso para quem ainda tiver emprego (no regime) CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

João Henrique de Pauli

do Facebook



PA no ‘BBB’

Se ainda tiver foco e determinação será natural que volte a treinar e competir (Pai sugere volta imediata de Paulo André aos treinamentos). Mas se for para ficar fazendo biquinho para câmera é melhor virar influencer ou blogueiro. Esporte de alto rendimento não é brincadeira, não!

Marcos Filho

do Facebook