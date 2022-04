Santo André e ONU se unem para capacitar agentes da Defesa Civil contra desastres naturais

Renan Soares

O Departamento de Proteção e a Defesa Civil de Santo André promovem nesta quinta-feira (28), uma oficina para a capacitação de técnicos de diversas áreas do município por meio do Programa Município Resiliente, coordenado pela Defesa Civil do Estado e da Campanha Construindo Cidades Resilientes, da ONU (Organização das Nações Unidas). A abertura da oficina contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), e está sendo ministrada pelo assessor técnico de resiliência urbana da ONU, Clément da Cruz, e tem com representantes da Defesa Civil do Estado. O evento foi realizado na Praça IV Centenário, Paço Municipal, no Centro da cidade.

“A importância (da oficina) é ter esse reconhecimento, esse selo da ONU, que para nós é um orgulho, e tem um efeito prático também, porque a ONU não trás só o selo, ela traz a experiência, traz a capacitação como essa que está sendo feita agora, para melhorar ainda mais nossa equipe. É sempre se informar, sempre se atualizar, trazer novos conceitos é fundamental para oferecer para as pessoas um serviço público cada vez de mais qualidade”, comentou o prefeito Paulo Serra no início do evento. Santo André está no nível B de classificação na Campanha da ONU, em fase de transição para a C, a maior delas.

A oficina tem como principal objetivo apresentar uma ferramenta exclusiva da Organização para utilização dos agentes da Defesa Civil, que proporcionará maior agilidade nos atendimentos em casos de ocorrências relacionadas a chuvas e catástrofes naturais. A ferramenta se chama Scorecard e consiste na autoavaliação para a resiliência frente a desastres a nível local, e é considerada a principal da Campanha Construindo Cidades Resilientes.

O Scorecard fornece um conjunto de indicadores para as cidades realizarem a avaliação de sua resiliência, os dez indicadores são avaliados de acordo com dados das secretarias e áreas do município, para assim gerar uma pontuação, que vai de 0 a 141, e localizar os problemas a serem melhorados. Os indicadores são concentrados em três categorias (Governança e Capacidade Financeira, Planejamento e Preparação ante desastres e Resposta e Recuperação e pós-desastre).