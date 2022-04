Demi Lovato declara torcida para Brenda Paixão e Matheus Sampaio no Power Couple 6

28/04/2022 | 13:10



orcida internacional! Brenda Paixão e Matheus Sampaio, que já participaram do reality Brincando com Fogo, e que viveram uma relação intensa no programa, foram anunciados como um dos 13 casais participantes do Power Couple 6, da TV Record - e o casal recebeu apoio de diversos famosos após a confirmação na atração, inclusive de Demi Lovato.

Demi anunciou a sua torcida em uma publicação feita por Brenda.

Sim, é verdade, ELES ESTÃO NO POWER COUPLE BRASIL!!! Depois de terem brincado com o fogo, agora eles não estão mais pra brincadeira. Quem aí já é #TeamBretheus?, dizia a legenda do post.

Lovato, por sua vez, respondeu:

#TeamBretheus