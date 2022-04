PTB quer lançar Daniel Silveira como candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro

28/04/2022 | 13:07



O diretório estadual do PTB no Rio de Janeiro pretende lançar o deputado federal Daniel Silveira na disputa para o Senado pelo Estado. O parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas o cumprimento da pena é incerto devido ao perdão concedido a ele por decreto do presidente Jair Bolsonaro.

Após a condenação pelo Supremo, Silveira passou a integrar, nesta terça-feira, 27, o colegiado mais importante da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que tem a atribuição de analisar a cassação de deputados, entre outras atribuições. Ele também se tornou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Ao todo, o parlamentar foi indicado a cinco comissões na Casa.

Segundo o perfil do deputado no site da Câmara, até hoje, Silveira só havia participado da subcomissão de geração de energia elétrica, em 2019. O deputado tem sido tratado como estrela pelo partido após o embate com o STF, que também o alçou ao posto de vice-líder da bancada no início de abril.

Silveira foi condenado devido a uma série de vídeos em que ele destinava ofensas e ameaças aos ministros da Corte. Ele chegou a ser preso em fevereiro de 2021, mas conseguiu liberdade mediante medidas cautelares. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica pelo descumprimento de tais medidas, mas o deputado tem circulado há dias pela Câmara sem o dispositivo.