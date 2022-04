Pelo mundo, do hotel aos gramados. Turismo? Melhor jogar baralho. E o Juventus forma um grande time.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/04/2022 | 06:00



Restaram as amizades

Depoimento: Adnan Abou Rizk

O Juventus tinha um timão. Em 1973, se nós ganhássemos da Portuguesa de Desportos, iríamos disputar o título paulista com o Santos.

Excursionamos. Viajei muito: Europa, Estados Unidos, Japão, China, Indonésia. Os melhores hotéis, diárias, “bicho”.

Lembro de uma passagem. O nosso técnico, professor José Teixeira, nos procurou.

- Depois do almoço vamos passear de lancha até a Estátua da Liberdade.

- É obrigado a ir, professor? – perguntei.

- Não, não é obrigado. Mas vocês não querem ir? Pode ser que vocês nunca mais voltem aqui.

Preferimos ficar jogando baralho no quarto, eu, o Paulo Borges e outros. Hoje analiso: fui besta pra caramba...

Dos tempos de futebol guardo estas viagens, os lugares que conhecemos e as amizades com os colegas.

Crédito da foto 1 – Álbum pessoal

JUVENTINO. A terceira camisa profissional de Adnan, depois do Corinthians e Formiga de Minas Gerais: quase finalista em 1973

Almoço à Brasileira. Literatura no rádio. Fala, Pelé...

Texto: Milton Parron

O centenário da primeira transmissão de rádio no Brasil. Os 85 anos da Rádio Bandeirantes. E o nono, de 12 programas, que evocam essas duas efemérides:

Moraes Sarmento fala dos seus programas, voltados à música brasileira, à chamada Velha Guarda.

Fausto Macedo explica como criou o Clube RB que chegou a ter 500 mil associados com carteirinha, foto etc.

Os ouvintes vão se emocionar com o trecho selecionado de “Histórias da Literatura Brasileira”, programa da Bandeirantes escrito e produzido por Oswaldo Moles. Em destaque, o poema de Vicente de Carvalho, “Fugindo ao Cativeiro”, devidamente teatralizado.

Entrevista, na íntegra, do rei Pelé, no auge da fama, ao apresentador Hélio Ribeiro. Por não ser do esporte, as perguntas de Hélio fugiram à regra geral e a entrevista tornou-se um marco na história do próprio veículo rádio.

¦ O relato de “Seo” João Saad, criador da Rede Bandeirantes: o dia do incêndio que consumiu os estúdios e parte da área técnica da TV Bandeirantes. Emoção e uma aula de como todos podem ressurgir das cinzas. Basta um pouco de fé e muito de obstinação.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

Memórias Musicais

Vinte e oito anos sem Ayrton Senna. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).



Regina Pacis, ano 60



Hoje, às 15h30, o Grupo Cênico Regina Pacis dá mais um passo comemorativo aos seus 60 anos: realiza encontro para a coleta de depoimentos sobre sua trajetória.

O encontro será no Centro de Memória, à Alameda Glória, 197, esquina com a Rua Jurubatuba, Centro de São Bernardo.

Participarão testemunhas desta história: quem já fez ou faz parte do grupo, seus parentes, amigos, quem assistiu ou assiste aos espetáculos.

Os depoimentos serão gravados e farão parte do acervo do Centro de Memória.

Cenas curtas intercalarão os depoimentos.



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 30 de abril de 1972 – ano 14, edição 1830

MANCHETE – Salário sobe e os preços baixam no Dia do Trabalho.

SANTO ANDRÉ – Prefeitura anuncia a pavimentação da Avenida Valentim Magalhães, numa extensão de quatro quilômetros.

SÃO BERNARDO – Chico Xavier recebe o título de Cidadão São-Bernardense, numa grande festa na Associação dos Funcionários Públicos.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 30 de abril de 1992

MANCHETE – Câmara aprova salário mínimo de Cr$ 230 mil.

RIBEIRÃO PIRES – Aberta a 96ª Festa do Pilar.

MEMÓRIA – Em defesa do velho prédio da Rua Marechal Deodoro, 1325, em São Bernardo.

EM 30 DE ABRIL DE...

1952 – Termina hoje (30-4-1952) o prazo para pagamento da taxa de registro de aparelhos de rádio receptadores, inclusive televisão.

Os possuidores de tais aparelhos que não efetuarem o pagamento nas agências postais e telegráficas estarão sujeitos à cobrança judicial e apreensão.

Publicidade: finalmente no Brasil o tão esperado Rádio Philco para automóveis. Conheça hoje mesmo. Philco Extra 501 e 505 + antena Philco para automóveis.

SANTOS DO DIA

José Benedito Cotolengo

Pio V

Lourenço de Novara, Hildegarda e Sofia

HOJE

Dia Nacional da Mulher

Dia do Ferroviário

Falecimentos

Santo André

Claudemira Terezinha Pimenta, 92. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Jardim da Colina.

Rosa Barbosa de Araujo, 89. Natural do Pilar (Paraíba). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Maria Umbelina das Dores Silva, 97. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Maria Lúcia de Azevedo Marques, 79. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Severino Argulino da Silva, 84. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

José Oliveira Silva, 78. Natural de Tanhaçu (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Mauá

Leide Desidério Castaldelo, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Glorinha Betega dos Reis, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.