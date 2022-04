Antonucho e o campo do Ribeirão. Adnan, o vendedor de chuteiras. Contra Di Stéfano e Boby Moore.

Ademir Medici

Pelos gramados do mundo

Luiz Américo - Antonucho Grecco não era presidente, mas mandava mais que o presidente do Ribeirão Pires FC. Pra você entrar no gramado precisava pedir ordem a ele. O campo do Ribeirão Pires era uma coisa linda.

Adnan – Naquele tempo, em São Paulo, o Morumbi, o Pacaembu, tinham bons campos, mas era só. Diferente dos excelentes campos da Europa.

Luiz Américo – Em Zurique fomos reconhecer o gramado. Só olhamos. Para treinar, tinha que ser o campo ao lado. Mesmo os campos de treinamento eram melhores que os nossos.

Adnan – O Real Madrid tinha cinco campos. O Estrela Vermelha tinha um baita campo de treinamento.

Luiz Américo – A primeira entrevista que dei como jogador foi no Pacaembu, para o José Paulo de Andrade. Ele gostava do Luiz Carlos, de mim e do Luiz Antonio. Dizia: “esses três Luiz vão dar muitas alegrias ao Corinthians”. E olha que ele era são-paulino.

Adnan – Naquele tempo não se podia trocar camisa. Os uniformes eram lavados para o jogo seguinte.

Luiz Américo – Mesmo assim consegui guardar duas camisas, uma do Corinthians e outra da Portuguesa.

Adnan – No Juventus, a gente usava aquela chuteira de trava, o campo era duro. Eu não aguentava. Uma vez eu peguei uma chuteira na nossa loja em Ribeirão Pires, com trava de borracha. Uma novidade. Foi ótimo.

- Traz uma dessas pra mim.

Todo mundo queria a tal chuteira com trava de borracha. Nossa loja vendeu chuteiras pra caramba.

Luiz Américo – Eu joguei contra o Di Stéfano.

Adnan – E eu contra o Bobby Moore.

Luiz Américo – Só que na hora de bater o pênalti o Di Stéfano saia fora.

- Eu não bate pênalti.

A decisão da “Copa Cidade de Turim” foi nos pênaltis. Corinthians x Espanõl. Cada time escolhia um batedor. Nair bateu para o Corinthians.

Falei pro Marcial, goleiro do Corinthians:

- Nas cinco cobranças, pula sempre para o mesmo lado. Uma bola você pega.

Nair bateu o primeiro pênalti. Gol. O Español empatou; Nair bateu o segundo, novo empate.

- No mesmo canto, Marcial, não muda...

O terceiro pênalti, empate. Nair bateu quatro pênaltis e converteu todos e o Marcial pegou o quarto pênalti dos espanhóis. 4 a 3 pra nós.

NOTA – No “Almanaque do Timão”, Celso Dario Unzelte traz a ficha completa deste jogo, disputado em 1º de junho de 1966 no estádio Comunale de Turim, na Itália.

Luiz Américo era o único juvenil corintiano na excursão, no lugar de Dino Sani, convocado para a Seleção. Luiz Américo jogou na ponta-esquerda e tem tudo registrado em seu diário pessoal.



Crédito da foto 1 – Acervo: Luiz Américo

GURIZADA. O futebol de salão do Ribeirão Pires em Rio Claro por volta de 1962: Pedro (o primeiro à esquerda), Luiz Américo, Adnan, Mitiko, Mauro (irmão de Luiz Américo), Arsênio e Dico



NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

O sexto programa focaliza:

A festa do trabalho e do trabalhador.

O aniversário de Rio Grande da Serra.

O Dia da Liberdade de Imprensa.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Amanhã, sábado, 30, às 7h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 29 de abril de 1972 – ano 14, edição 1829

MANCHETE – Projeto dos Estados Unidos atemoriza a América Latina.

CULTURA & LAZER – Guiomar Novaes oferece concerto no auditório da Faculdade de Direito de São Bernardo. Data: 27 de abril de 1972.

A grande pianista brasileira apresenta, entre os números, “A Grande Fantasia”, sobre o Hino Nacional Brasileiro. Autor: L. M. Gottschalk, que foi professor de música da imperatriz Leopoldina.

Professor Paulo Teixeira Camargo, diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo, discursou:

Guiomar Novaes nos tomou pelas mãos e nos levou a mansões maravilhosas dos grandes da música.

Pudemos percorrê-las e senti-las e entendê-las nas suas interpretações magistrais.

Tínhamos e temos de ficar, por muito e muito tempo, na lembrança deste encantamento.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 29 de abril de 1992 – ano 33, edição 8058

MANCHETE – Oposição recua e aceita salário menor. Votação do mínimo deve acontecer hoje (29-4-1992) na Câmarfa.

CULTURA & LAZER – Estreia amanhã (30-4-1992) no Cine Carlos Gomes, em Santo André, a peça “Paranapiacaba, de onde se avista o mar”, texto de Solange Dias, montagem da Escola Livre de Teatro.

FUTEBOL – Coutinho, o célebre companheiro de Pelé no ataque do Santos FC, assume como treinador do São Caetano.

EM 29 DE ABRIL DE...

1902 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: na nossa próxima correspondência nos ocuparemos de uma importante diligência efetivada há dias pela nossa célebre polícia para capturar um grande tesouro.

