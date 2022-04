POCO F4 GT oferece experiência de jogo como nos consoles; saiba mais

Da Redação

Do 33Giga



28/04/2022 | 03:55



Lançado hoje (28) para o mundo, o POCO F4 GT chega ao consumidor brasileiro através do Aliexpress. Com design descolado e especificações caprichadas, o smartphone é uma opção interessantíssima para os usuários que gostam de jogar pelo smartphone.

Saiba mais! O POCO F4 GT está disponível para os consumidores no site chinês Aliexpress, com entrega rápida para o Brasil. Para celebrar o lançamento, a POCO disponibilizou algumas condições especiais para o consumidor brasileiro. Entre elas, um cupom de $20 de desconto e o código promocional POCO110 que reduz o preço final em mais $23 – além de brindes como smart watches, fones de ouvido, camisetas e bonés para os primeiros pedidos. Confira todas as condições em: s.zbanx.com/r/GRnBIYdruasV

Console nas palmas das mãos

Um dos principais destaques do novo smartphone é o desempenho geral oferecido pelo processador Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm, em parceria com configurações poderosas de memória RAM e armazenamento interno (8+128 ou 12+256). A combinação vai permitir ao usuário executar todo tipo de tarefa com suavidade, sem enfrentar engasgos e falta de espaço.

Para dar conta do alto desempenho do modelo, a marca traz pela primeira vez o 120HyperCharge. Em conjunto com as duas baterias de 2350mAh do POCO F4 GT, o carregador consegue atingir 100% de carga em pouco menos de 20 minutos ligado à tomada. Outro ponto alto da novidade.

Essa dinâmica também foi aprimorada para o público gamer, permitindo que o smartphone carregue em cerca de 30 minutos mesmo durante as partidas de jogos. Além disso, o cabo que acompanha a caixa é um formato de “L”, o que permite segurar o aparelho na horizontal sem que o fio atrapalhe os movimentos.

Mas o grande destaque da performance para jogos fica mesmo por conta dos botões magnéticos. Ativados e desativados no estilo pop-up – com um “interruptor” que expõe e esconde o recurso –, oferece uma verdadeira experiência de controle de console no smartphone.

Para fechar o pacote, a tecnologia LiquidCool 3.0 destaca o POCO F4 GT dos carros-chefes do mercado. Com a mais recente solução de resfriamento composta por uma estrutura sofisticada de várias camadas, suportada por duas câmeras de vapor gigantes, entrega desempenho máximo e sustentável ao dissipar o calor do aparelho.

Tela dedicada

O POCO F4 GT também tem tela Amoled + 120Hz equipada com Dimming PWM de 1920Hz, uma tecnologia de escurecimento que protege os olhos do usuário em ambientes com pouca luz – ideal para jogar a noite, por exemplo. Na prática, ele trabalha para manter a precisão das cores sem ferir os olhos, mesmo após longos períodos de uso.

O display tem, ainda, super resolução touch de 10x, que permite que ele reaja a micro movimentos. Segundo a POCO, recurso especialmente útil para jogos battleroyale e MOBA, que exigem agilidade e precisão.