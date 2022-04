Muito a explicar

Do Diário do Grande ABC



Está correto o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) em chamar às falas o diretor de relações institucionais da Enel, Marcos Augusto Mesquita Coelho. O executivo precisa explicar, detalhada e claramente, as razões de tantas interrupções no fornecimento de energia elétrica às cidades do Grande ABC. Só nos últimos dias, consumidores reclamaram da falta de força e luz durante 40 horas ininterruptas, o que causou prejuízos imensuráveis. O que está acontecendo? A concessionária não consegue cumprir as cláusulas contratuais que assinou com o governo do Estado? Falta-lhe know how? Expertise? Funcionários?



Compreende-se perfeitamente que as linhas de transmissão são suscetíveis às intempéries, como os fortes ventos que atingiram as sete cidades no sábado. Mas empresas do porte da Enel, que atua em várias partes do mundo, precisam ter respostas para os desafios climáticos, já que estes são imprevisíveis. Espera-se que se tenha soluções adequadas aos problemas, sejam eles de que tamanho forem. Os consumidores não têm culpa e estão sendo os únicos prejudicados com a situação.



Se a Enel não tem como garantir o fornecimento de energia com a qualidade que o consumidor paulista merece, que se declare incompetente – e os deputados estaduais que ajam na sequência para cobrar do governo do Estado, o poder concedente, a substituição imediata por empresa mais bem preparada aos desafios. Que outros parlamentares, especialmente os que possuem domicílio eleitoral em uma das sete cidades, reforcem a luta de Luiz Fernando.



Os moradores do Grande ABC não toleram mais tamanho desrespeito por parte da Enel. Exige-se comprometimento da empresa na resolução dos problemas que se acumulam no fornecimento de energia a milhões de consumidores. Eles pagam muito caro para que a concessionária realize o serviço com eficiência. Que o sr. Marcos Augusto compareça diante dos deputados estaduais o mais rapidamente possível. E leve com ele as respostas que os cidadãos estão esperando há muito tempo. Há muito a explicar.