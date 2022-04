Transparência na comunicação

Do Diário do Grande ABC



27/04/2022 | 23:59



Muito se fala sobre a crise de confiança entre pessoas e organizações, sejam elas governamentais ou empresariais. Nem sei quantas vezes mandei reclamações ou até sugestões pelos canais de atendimento de algumas empresas, sabendo que seriam encaminhadas para enorme buraco negro. Há, porém, esforço dos setores público e privado para estarem mais alinhados com demandas da sociedade a fim de estabelecer relações mais transparentes.



A pesquisa 2021 Global Marketing Trends – Find Your Focus, realizada pela consultoria Deloitte, apontou sete tendências que as instituições devem seguir para criar boas conexões com os stakeholders (públicos de interesse). Confiança, propósito, agilidade e experiência humana são as que mais me chamaram a atenção. No estudo, que ouviu 2.447 pessoas em diversos países, 82% dos consumidores preferem marcas com mais capacidade e velocidade para responder às suas necessidades.



Diante disso, organizações têm direcionado suas estratégias e estruturas de gestão para aperfeiçoar mecanismos de relacionamento e comunicação. Não apenas para ter ganhos de reputação, mas principalmente para conquistar a tão necessária LSO (Licença Social para Operar), termo criado para medir a percepção positiva da comunidade e sua aceitação em relação à operação de determinada empresa. É neste cenário que a área de RI (Relações Institucionais) vem ganhando cada vez mais protagonismo, desempenhando papel relevante nas esferas social, econômica e ambiental para qualificar o relacionamento com as comunidades nas regiões onde as corporações atuam.



Aqui na Braskem tem sido assim. Estamos implementando gestão 360 graus das RIs, criando iniciativas, ferramentas e canais de comunicação de modo a estabelecer relacionamentos mais próximos e efetivos, principalmente com comunidades do nosso entorno, como no Grande ABC – onde o polo petroquímico completa 50 anos neste ano. Outro exemplo disso são os programas, promovidos por algumas companhias, que abrem portas de suas fábricas para públicos com o objetivo de estreitar relacionamentos e abrir diálogos. Tipo de ação que funciona como via de mão dupla entre a comunidade e a empresa.



Sendo indutora de iniciativas como essa e um dos principais pontos de contato entre as organizações e seus públicos de interesse, a área de RI constitui, hoje, parte essencial de grandes corporações. Sua relevância deve crescer nos próximos anos, visto que é cada vez mais urgente a construção de amplo e profundo relacionamento entre empresas, comunidades e órgãos governamentais, entre outros stakeholders, sempre com base em valores como ética, empatia e transparência.



Sylvia Tabarin é gerente de relações institucionais da Braskem.



PALAVRA DO LEITOR

Bolsonaro – 1

Nem você, Bolsonaro, pode fazer o que bem pensa (Bolsonaro diz não admitir que ‘certos poderes’ interfiram no destino do País). Todos seus pensamentos estrídulos têm de ser derrubados imediatamente, antes de coisa pior.

Laura Oliveira

do Facebook



Bolsonaro – 2

Esse é o Cara! Esse é o ‘mito’! Foi para isso que votei nele! Ele é o presidente eleito pela maioria dos brasileiros! Foram mais de 57 milhões de votos e vemos outros poderes tentando minar seu excelente governo! Para todos que são contra o decreto, que comprem a Constituição e leiam!

Márcio Damiani

do Facebook



Bolsonaro – 3

Porque esse de curta inteligência não cala a boca até o fim do ano? Chega de causar tanta crise, o País não aguenta mais. Olha o valor que o dólar chegou hoje? Ele não está nem aí para a economia, pois, ao longo dos 30 anos (como parlamentar), conseguiu juntar dinheiro e bens imóveis tudo à custa das rachadinhas e o envolvimento com a milícia do Rio de Janeiro. Tomara que depois das eleições esse cretino e sua família passem uns bons dias na cadeia.

Márcia Lamas

do Facebook



Justiça

A Justiça é personificada por Têmis, divindade grega representada de olhos vendados e com uma balança na mão. Ela define a moral como o sentimento da verdade, da equidade e da humanidade, colocando-se acima das paixões humanas. Nossos bem remunerados e – por que não dizer? – futuros bem aposentados magistrados do STF (Supremo Tribunal Federal) mais uma vez, no caso do deputado Daniel Silveira, deram mostra de seu pouco caso com Têmis, com a Constituição Federal e com o País. O povo aviltado continua com vergonha de vossas excelências.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Impunes

Deve ser bom negócio ser ladrão no (Grande) ABC (A cada 30 minutos um veículo é roubado ou furtado na região). Roubam carros, motos, celulares e seguem impunes. Visite o (Grande) ABC e seja assaltado!

Graça Ribeiro

do Facebook



Imposto de Renda

A partir da pandemia cresceu o número de investidores em ações. Lembro que no mercado bursátil o lucro em venda mensal de até R$ 20 mil é isento de IR (Imposto de Renda). Devido à sanha arrecadadora tal valor não é corrigido há cerca de 20 anos e também, em 2021, segundo o Sindifisco, a correção da tabela do IR está defasada em 113,09%. Ambos sem correção é a forma injusta de elevar a carga tributária.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Tapa na cara

Sinto-me atingida pela canalhice de boa parte dos deputados federais, principalmente os que estão acobertando o condenado Daniel Silveira. Seu partido, o PTB, o indicou para fazer parte da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, e a base do governo o indicou para Comissão de Segurança da Câmara. É ou não uma bofetada na nossa cara? Este é o pior Congresso (Câmara e Senado) que já tivemos. Eu tenho vergonha dos politicos brasileiros, com raras exceções!

Tânia Tavares

Capital