América-MG leva virada do Tolima e se complica ainda mais na Libertadores

27/04/2022 | 21:15



O América esteve muito perto de vencer a primeira na Fase de Grupos da Copa Libertadores da América, mas acabou levando a virada do Tolima nos minutos finais do duelo e perdeu por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, na Arena Independência, pela terceira rodada. Com isso, continua sem vencer e com chances cada vez menores de avançar às oitavas de final.

O resultado deixou o América com apenas um ponto, na última colocação do Grupo D. O Tolima, em terceiro, tem quatro. Independiente del Valle e Atlético-MG lideram com cinco.

O primeiro tempo foi de pouca emoção. O goleiro Jailson praticamente não trabalhou. O Tolima parecia acomodado e satisfeito com o empate fora de casa, até por isso cozinhou o jogo, buscando anular os espaços do adversário.

O América, por outro lado, teve dificuldade em criar e cresceu apenas nos minutos finais, quando Vagner Mancini foi obrigado a mexer no time por causa de lesão. A melhor oportunidade foi com Juninho. Ele foi acionado pela esquerda, deu um chapéu no goleiro e chutou. A defesa afastou o perigo em cima da linha.

O time mineiro ainda tentou uma pressão final em tentativa de Matheusinho e Paulinho Bóia, mas sem sucesso. O gol saiu apenas na segunda etapa. No momento em que o Tolima estava melhor em campo, Paulinho Bóia recebeu de Matheusinho, invadiu a área, entortou a marcação e chutou cruzado. Pedrinho apareceu no meio para estufar as redes.

Mas o Tolima não aceitou a derrota e encaixou uma bela jogada de contra-ataque para empatar. Aos 20 minutos, Plate recebeu na intermediária e disparou. Ele tocou na saída de Jailson. A virada só não aconteceu, logo na sequência, em cabeçada de Gustavo Ramírez, pois Jailson fez a defesa.

O empate não interessava ao América, que precisou voltar a atacar. Aos 31 minutos, Índio Ramírez fez grande jogada, invadiu a área e viu Junior Hernández mandar contra o próprio gol. A vitória, no entanto, escapou entre os dedos do time mineiro. Aos 41 minutos, após a bola bater no travessão, Quiñónes aproveitou a sobra e mergulhou para, de cabeça, empatar.

Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Aos 49 minutos, no apagar das luzes, Plata recebeu da esquerda e arriscou. A bola desviou na defesa e acabou enganando o goleiro Jailson: 3 a 2.

Na próxima rodada, o América enfrenta o rival Atlético na terça-feira, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Na quarta, às 23h, o Tolima recebe o Independiente del Valle, no Manuel Murillo Toro, na Colômbia.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 2 X 3 TOLIMA

AMÉRICA - Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e João Paulo; Lucas Kal (Flávio), Alê (Matheusinho) e Juninho; Paulinho Bóia (Carlos Alberto), Felipe Azevedo (Índio Ramírez) e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

TOLIMA - Domínguez; Marulanda, Quiñónes, Eduar Caicedo e Junior Hernández; Juan Ríos (Orozco), Rovira (Ureña), Lucumí, Plata e Raziel Garcia (Luis Miranda); Gustavo Ramírez (Michael Rangel). Técnico: Hernán Torres.

GOLS - Pedrinho, aos sete, Plate, aos 20, Junior Hernández (contra), aos 31, e Quiñónes, aos 41, e Plata, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andrés Cunha (URU)

CARTÕES AMARELOS - Éder e Lucas Kal (América); Eduar Caicedo e Rovira (Tolima)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).