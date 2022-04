Roteiro na Universal, em Orlando – Atrações e dicas imperdíveis

Paulo Basso Jr.

27/04/2022 | 16:55



Quem imagina ir à Flórida para encontrar atrações radicais e emocionantes, que flertam com alta tecnologia, não precisa pensar duas vezes: é só fazer um roteiro na Universal, em Orlando, que você encontrará tudo isso e muito mais

Isso inclui visitas a áreas infantis com personagens famosos, como os super-heróis da Marvel, os minions de Meu Malvado Favorito, os Simpsons e os dinossauros de Jurassic World. Além, é claro, do bruxinho Harry Potter, que conta com duas áreas no complexo (isso mesmo, duas).

Eu já fui aos parques de Orlando por cerca de 30 vezes e vou deixar todas as minhas dicas aqui, para você aproveitar as principais atrações e ganhar tempo. Neste post, você vai conferir tudo que precisa saber para montar um roteiro na Universal, em Orlando, incluindo:

Quais são os parques da Universal, em Orlando

Universal’s Epic Universe

Como são as atrações da Universal

Onde fica a Universal, em Orlando

Horário de funcionamento

Ingressos

Baixe o aplicativo da Universal

Seguro viagem em Orlando

Chip de telefone e internet nos EUA

Como montar o roteiro – vale a pena ir aos dois parques da Universal no mesmo dia?

Personagens

Como evitar filas na Universal

Tour vip na Universal

Transporte dentro da Universal

Aluguel de carro em Orlando

Locker

Onde comer nos parques da Universal

Hotéis da Universal

Roteiro na Universal Studios

Como participar do Mardi Gras na Universal Studios

Roteiro na Islands of Adventure

O que fazer no Volcano Bay

Principais atrações e restaurantes do CityWalk

Quais são os parques da Universal, em Orlando

Paulo Basso Jr. Área do Harry Potter na Universal Studios

O complexo da Universal, em Orlando, conta com dois centros de lazer temáticos vizinhos, a Universal Studios e a Islands of Adventure, e um aquático, o Volcano Bay, que fica ali pertinho. Há ainda oito hotéis e um espaço de entretenimento com baladas, lojas e restaurantes, chamado CityWalk, que costuma ficar agitado principalmente à noite, depois que os parques fecham.

Universal’s Epic Universe

Universal´s Epic Universe

Com expectativa de abertura em 2025, o Epic Universe será o terceiro parque temático da Universal em Orlando. O espaço ficará a 12 minutos de carro do complexo que reúne a Universal Studios, a Islands of Adventure e o Volcano Bay – e será o maior entre todos eles.

Os detalhes a respeito das atrações estão guardados a sete chaves, mas há muita especulação em torno do assunto. Muitos dizem que a principal área do centro de lazer será a Super Nintendo World, com desenho semelhante ao do projeto lançado pela Universal no Japão e que também chegará a Hollywood. Isso significa que experiências inspiradas em personagens como Mario, Donkey Kong e Yoshi podem vir por aí.

Também há rumores que apontam para atrações dedicadas ao universo Harry Potter (agora voltadas para a franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam), à animação Como Treinar Seu Dragão e a monstros, a exemplo de Frankenstein, Múmia e Drácula.

O Epic Universe deve abrigar, também, um hotel. Já pode começar a contagem regressiva.

Como são as atrações da Universal

Paulo Basso Jr. Jurassic World VelociCoaster, na Islands of Adventure

De alguns anos para cá, a Universal tem se aperfeiçoado a passos largos. Ao contrário da Disney World, cujo foco é mais voltado para shows e atrações familiares, ou do SeaWorld, focado no mundo animal, o complexo prima por experiências mais adultas, como montanhas-russas e simuladores.

É na Islands of Adventure, por exemplo, que fica a montanha-russa mais radical de Orlando, a Jurassic World VelociCoaster.

Isso não significa, porém, que não há espaço para as crianças. Ambos os parques temáticos do complexo contam com áreas inteiras dedicadas a elas, que trazem personagens como Pica-Pau (Universal Studios) e do Dr. Seuss, a exemplo do Gatola de Cartola (Islands of Adventure).

E o Volcano Bay, com toboáguas e playgrounds molhados, atrai viajantes de todas as idades, que inclusive podem brincar juntos por lá.

Onde fica a Universal, em Orlando

Paulo Basso Jr. Parque aquático Volcano Bay

A Universal Orlando fica no sudoeste de Orlando, perto da Interstate 4, a oeste da Florida’s Turnpike. Da I-4, é preciso pegar a saída 75A. Placas indicativas facilitam a chegada aos hotéis e estacionamentos.

Endereço: Universal Studios, Islands of Adventure, Volcano Bay e CityWalk: 6.000 Universal Boulevard, Orlando, FL.

Horário de funcionamento

Os parques da Universal Orlando têm horários flexíveis ao longo do ano, sobretudo o Volcano Bay. Para se programar melhor, confira aqui os horários dos parques na época em que você estará lá.

Ingressos

É possível comprar ingressos individuais para cada parque ou em combos promocionais, nos quais o valor individual de cada centro de lazer diminui. Crianças menores de três anos não pagam ingresso. Para ter acesso ao Hogwarts Express, trem que liga Universal Studios a Islands of Adventure, é preciso ter um ingresso park-to-park (que vale para os dois parques no mesmo dia).

Aqui, você confere os valores para a data que você vai viajar. Eles partem de US$ 109 por dia na Universal Studios se Islands of Adventure, e US$ 80 no Volcano Bay.

Baixe o aplicativo da Universal

O site oficial da Universal é um bom ponto de partida para comprar ingressos e planejar a viagem, mas depois que passar por essa fase, é hora de baixar o aplicativo do complexo. Ele está disponível para Apple e Android.

Com o aplicativo, dá para consultar tempos de fila, fazer reservas em restauratnes e muito mais. Ao montar o roteiro na Universal, em Orlando, vale saber que os parques do complexo oferecem wi-fi gratuitamente.

Seguro viagem em Orlando

É fundamental incluir a contratação de um seguro viagem na hora de montar um roteiro na Universal, em Orlando.

Chip de telefone e internet nos EUA

Como montar o roteiro na Universal

Paulo Basso Jr. Hogwarts Express

Uma das principais dúvidas é se vale a pena ir nos dois parques da Universal no mesmo dia. Pois bem, até dá para fazer a Universal Studios e a Islands of Adventure no mesmo dia, mas o ideal é separar um dia para visitar cada parque temático. Isso porque são muitas atrações e fica muito corrido (às vezes, impossível) ir apenas às principais de ambos os centros de lazer.

Ao comprar o ingresso park to park, porén, você pode visitar Universal Studios e Islands of Adventure no mesmo dia de um jeito especial. Isso porque os parques são interligados pelo Hogwarts Express.

O trem é uma das estrelas de The Wizarding World of Harry Potter, a famosa área dedicada ao bruxinho em Orlando, que se divide em duas: a vila de Hogsmeade, onde fica o Castelo de Hogwarts, na Islands of Adventure, e o Diagon Alley (Beco Diagonal), com referências a Londres e situado na Universal Studios.

Caso esteja calor e queira incluir o Volcano Bay no roteiro, separe um dia inteiro para o parque aquático, Isso porque também há muitas atrações por lá, sem contar a possibilidade de relaxar nas praias e piscinas.

Personagens

Ao andar pelas ruas da Universal Studios, prepare-se para encontrar a turma de Meu Malvado Favorito, com direito a minions e tudo, bem como personagens de Os Simpsons, o burrinho de Shrek ou robôs mal-encarados de Transformers.

Na Islands of Adventure, o esquema é dar as mãos para o Homem-Aranha, o Capitão América e o Wolverine, que vira e mexe dão o ar da graça na Marvel Super Hero Island.

No Volcano Bay, por sua vez, rolam apresentações da tribo Waturi.

Como evitar filas na Universal

Paulo Basso Jr. Atrações contam com fila expressa, paga à parte

As principais atrações de Universal Studios e Islands of Adventure têm duas filas: uma normal e outra para quem tem o cartão Express Pass. Esse ingresso especial é vendido na internet e em diversas lojas dos parques.

Os preços variam conforme a época do ano, mas partem de US$ 79.

O Express Pass dá acesso a diversos brinquedos em cerca de 20 minutos, mesmo na alta temporada. Acredite, será o dinheiro mais bem investido da viagem. Mas, se preferir não o adquirir, observe os painéis de tempo na entrada das atrações para se programar.

Outra dica: algumas atrações têm filas para quem está sozinho ou não se importa de brincar longe do parceiro. São chamadas Single Riders e costumam ser bem rápidas.

Quem se hospeda no três hotéis de luxo da Universal, Loews Portofino Bay, Hard Rock Hotel e Loews Royal Pacific, pode usar o cartão do quarto como Express Pass.

Já o Volcano Bay distribui aos visitantes a pulseira TapuTapu, que vem com um sistema integrado de filas virtuais. Você deve usá-la em um totem na porta da atração e depois esperar onde quiser até que ela avise que é hora de voltar e brincar sem filas. Assim que o recurso for usado em uma atração, dá para recorrer a ele novamente e assim por diante, até o fim do dia.

Tour vip na Universal

Paulo Basso Jr. No tour dá para ir a atrações como a The Incredible Hulk Coaster

A Universal conta com um tour chamado Experience VIP. O pacote, que custa a partir de US$ 189 por pessoa (o preço muda de acordo com a época do ano e as opções escolhidas), mais o ingresso regular dos centros de lazer que serão visitados, dá direito a um tour guiado na Universal Studios ou na Islands of Adventure, por cinco horas, ou ainda em ambos os parques, por sete horas.

Na opção mais simples, você entra em um grupo de até 12 pessoas, não necessariamente conhecidas, e tem o programa adaptado ao gosto geral dos integrantes (com atrações mais ou menos radicais, por exemplo). É possível, porém, personalizar a experiência da maneira que quiser, formando, por exemplo, grupos privados com apenas quem viaja contigo – mas é claro que isso custa mais caro.

Se vale a pena? Para quem pode, vale muito. Quando fiz o tour vip na Universal, passei por 13 atrações da Universal Studios e da Islands of Adventure numa boa, no mesmo dia, sem fila alguma.

Transporte dentro da Universal

Paulo Basso Jr. Ônibus cenográfico em área do harry Potter na Universal

Para ir de Islands of Adventure a Universal Studios, e vice-versa, basta cruzar a pé a área do CityWalk. Quem tiver ingressos park-to-park pode fazer o trajeto a bordo do Hogwarts Express, trem que liga as áreas dedicadas a Harry Potter nos centros de lazer e funciona como uma atração, com direito a projeções de imagens e algumas interações.

Barquinhos ligam os parques aos resorts Loews Portofino Bay, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific e Loews Sapphire Falls. O trajeto é gratuito. Desses hotéis, também dá para caminhar para a Universal Studios e a Islands of Adventure.

Do Aventura Hotel, do Cabana Bay Beach e dos Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites e Surfside Inn and Suites dá para ir aos parques temáticos de ônibus gratuitos. O mesmo vale para Volcano Bay.

Para quem está com carro, há um estacionamento pago ao lado do CityWalk (que passa a ser gratuito a partir das 18h). Dele, é possível acessar a pé os parques temáticos. Ao lado do prédio, saem ônibus rumo aos hotéis da Universal e ao Volcano Bay.

Aluguel de carro em Orlando

Se dentro da Universal há transporte gratuito, caso queira visitar outras atrações de Orlando, como a Disney World ou outlets, o ideal é contar com um carro.

Locker

Não dá para entrar com bolsas ou mochilas nas atrações mais radicais dos parques temáticos Universal Studios e Islands of Adventure. Há lockers (armários) ao lado dos brinquedos.

Para usá-los, vá à estação eletrônica, escolha o idioma e siga os comandos. É fácil e gratuito por uma hora, mas você não pode se esquecer do número do armário.

Caso isso aconteça, terá de chamar um funcionário do parque e mostrar um documento que comprove que aquele material é seu.

O Volcano Bay tem armários pagos para guardar os pertences.

Onde comer nos parques da Universal

Paulo Basso Jr. Three Broomsticks, na Islands of Adventure

Há cafés, lanchonetes, restaurantes rápidos (quick-service) e à la carte (table-service) na Universal Studios e na Islands of Adventure. Nos restaurantes com serviço de garçom, vale a pena fazer reserva com antecedência. O Volcano Bay conta com restaurantes fast-food e outros mais elaborados.

Em mochilas ou bolsas, é permitido levar apenas bebidas não alcoólicas, snacks, lanchinhos e comidas de dietas especiais. Não leve recipientes de vidro.

Dicas de restaurantes na Universal Studios : Moe’s Tavern, Leaky Cauldron, Mel’s Drive-In e KidZone Pizza Company.

: Moe’s Tavern, Leaky Cauldron, Mel’s Drive-In e KidZone Pizza Company. Dicas de restaurantes na Islands of Adventure: Mythos Restaurant, Confisco Grille, Three Broomsticks, Hog’s Head (pub) e Circus McGurkus Cafe Stoo-pendous.

Hotéis da Universal

Paulo Basso Jr. Loews Portofino Bay Hotel

O complexo da Universal conta com oito hotéis em Orlando. Os três mais luxuosos são Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel e Loews Royal Pacific Resort. Abaixo, classificado como preferencial, aparece o Loews Sapphire Falls Resort.

As opções intermediárias são Cabana Bay Beach e o Aventura Hotel. Já os Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites e Dockside Inn and Suites são os mais econômicos.

Eu me hospedei em alguns deles, mas visitei todos e conto os detalhes neste artigo sobre os hotéis da Universal, com fotos, dicas, preços e tudo mais.

Aqui, adianto que a grande vantagem de ficar nos hotéis da Universal é poder entrar nos parques temáticos uma hora antes do público regular. Isso garante um tempo extremamente útil para brincar praticamente sem fila nas principais atrações do complexo.

Além disso, os oito hotéis do complexo, listados abaixo, ficam muito bem localizados.

Roteiro na Universal Studios

Paulo Basso Jr. Roteiro na Universal Studios, em Orlando

Depois de encarar o agente Bourne, você se vê no meio de uma briga de Transformers, passeia por Nova York com o apresentador Jimmy Fallon e foge da Múmia. Ou então ajuda Harry Potter com suas bruxarias do bem, encara uma montanha-russa maluca com os Simpsons e termina o dia em festa com os minions.

Doses de aventura não faltam na hora de fazer um roteiro na Universal Studios, parque aberto em 1990 e inspirado no mundo do cinema – inicialmente nas criações do diretor Steven Spielberg e, hoje, com um universo muito mais amplo. Assim, quem atravessa o portão de entrada do centro de lazer encontra algumas das atrações mais modernas da Flórida.

Há dezenas de montanhas-russas, simuladores e também áreas infantis, como a do Pica-Pau e a do macaquinho George, uma mais colorida que a outra. E ainda tem o Diagon Alley (Beco Diagonal), de Harry Potter, um espaço que parece mágico, graças às varinhas empunhadas pelos visitantes para fazer com que fontes de água dancem, luzes se acendam e esqueletos se mexam, entre outras peripécias. Ali tem atrações, lojas, restaurantes e muito mais.

De quebra, o local conta com uma estação, de onde é possível partir de trem de “Londres” rumo a Hogwarts, no parque vizinho Islands of Adventure.

Para ganhar tempo na hora de visitar o parque, confira quais são as 10 melhores atrações da Universal Studios (clique no link para ver detalhes e fotos).

The Bourne Stuntacular

Harry Potter and the Escape from Gringotts

Transformers: The Ride – 3D

Race Through New York Starring Jimmy Fallon

Hollywood Rip Ride Rockit

Despicable Me Minion Mayhem

Fast & Furious – Supercharged

The Simpsons Ride

E.T. Adventure

Curious George Goes to Town

Como participar do Mardi Gras na Universal Studios

Paulo Basso Jr. Mardi Gras da Universal

A Universal Studios promove anualmente paradas de Mardi Gras em diversas noites de fevereiro a abril para celebrar o tradicional Carnaval de New Orleans, uma das festas mais populares dos EUA.

A melhor notícia é que, mais do que assistir, você pode fazer parte do desfile. Há duas maneiras de se inscrever para participar da parada de Mardi Gras da Universal. A primeira delas é pelo aplicativo do complexo, que pode ser baixado aqui. A outra é se inscrevendo no próprio parque, assim que chegar a ele pela manhã.

A experiência é incrível, com direito a desfile em carro aberto e lançamentos de colares para os visitantes. Eu vivenciei a experiência do Mardi Gras e achei incrível.

Roteiro na Islands of Adventure

Paulo Basso Jr. Islands of Adventure, um dos parques da Universal

O nome Islands of Adventure, ou Ilhas de Aventura, deixa claro a que veio o segundo parque temático da Universal Orlando. Ali, o visitante encontra uma série de atrações radicais inspiradas em personagens populares, a exemplo da Marvel Super Hero Island, onde Hulk e Homem-Aranha ganham vida em uma montanha-russa e um simulador, respectivamente.

De cara, é possível reparar no esmero do conglomerado em relação aos cenários, repletos de detalhes dos mundos dos quadrinhos. O mesmo ocorre na área que surge logo em seguida, a Toon Lagoon, terra do marinheiro Popeye. E assim se sucede em Jurassic Park, com a espetacular montanha-russa de Jurassic World e um arrojado simulador do King Kong, e na Seuss Landing, espaço lúdico que enche os olhos das crianças com cores e formas arredondadas inspiradas nas histórias de Dr. Seuss.

Ao mesclar experiências infantis com atrações para adultos, o parque acaba conquistando toda a família. O ápice se dá em The Wizarding World of Harry Potter, área que retrata a vila de Hogsmeade e tem como principal destaque o Castelo de Hogwarts, palco de um simulador e o grande símbolo atual do parque de diversões. É pertinho dali, inclusive, que parte o Hogwarts Express, trem que liga os dois parques temáticos da Universal e faz todo mundo sonhar acordado.

Na hora de montar um roteiro no parque, confira quais são as 10 melhores atrações da Islands of Adventure (fotos e detalhes no link). A lista inclui opções para quem viaja com crianças pequenas.

Jurassic World VelociCoaster

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Skull Island: Reign of Kong

Incredible Hulk Coaster

Harry Potter and the Forbidden Journey

The Amazing Adventures of Spider-Man

Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls

Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges

Flight of the Hippogriff

The Cat in the Hat

O que fazer no Volcano Bay

Paulo Basso Jr. Vulcão do Volcano Bay

Um belo e imponente vulcão de 60 metros de altura, com cascatas de frente para uma piscina de ondas que banham uma praia de areias branquinhas, recebe quem vai ao Volcano Bay, o parque aquático mais novo de Orlando. Com atmosfera polinésia, o centro de lazer funciona como um oásis nos meses mais quentes do Hemisfério Norte.

Ali, dá para escorregar em toboáguas, com ou sem boia, ou passar o dia relaxando nas praias e na piscina de ondas. Também tem lazy river, para flutuar numa boa, e playgrounds infantis. Ao todo, são 30 experiências.

A maior sacada de Volcano Bay é a pulseira inteligente Tapu Tapu, entregue a todos que visitam o centro de lazer. Ela permite o acesso a armários, ativa recursos interativos e organiza filas virtuais.

Funciona assim: você passa o reloginho em um totem na frente da atração. Depois, pode fazer qualquer coisa, como relaxar na praia. Dali alguns minutos, a Tapu Tapu treme avisando que já dá para brincar. É possível fazer isso em uma atividade por vez, o que é suficiente para tornar a experiência muito melhor. E o melhor de tudo é que a Tapu Tapu é distribuída gratuitamente.

As principais atrações do parque aquático da Universal estão listadas abaixo (entre no link para ver os detalhes de cada uma delas).

Krakatau Aqua Coaster

Ko’okiri Body Plunge

Punga Racers

Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides

Waturi Beach

Ohyah & Ohno Drop Slides

TeAwa The Fearless River

Taniwha Tubes

Puihi Round Raft Rides

Runamukka Reef

Kopiko Wai Winding River

Tot Tiki Reef

Honu ika Moana

Principais atrações e restaurantes do CityWalk

Paulo Basso Jr. Há bons restaurantes no CityWalk

Durante o dia, são as cores e o azul do lago central que chamam a atenção. À noite, são os letreiros luminosos e o clima agitado que fazem do CityWalk um dos melhores centros de gastronomia, compras e baladas de Orlando.

Por trás das fachadas vistosas que enfeitam o complexo há um bocado de marcas conhecidas. Afinal, ali está um enorme Hard Rock Cafe (que é “só” o maior do mundo), bem como o Bubba Gump

Shrimp Co, o NBC Sports Grill & Brew e o The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen, que mais parece uma “fantástica fábrica do chocolate” no mundo real.

Existem também boas lojas no pedaço, como a Universal Studios Store, enorme, com tudo o que se pode imaginar a respeito dos personagens que dão vida ao parque, entre eles Harry Potter, os minions e alguns super-heróis da Marvel.

As crianças adoram, enquanto adolescentes e adultos têm a oportunidade de assistir a shows e dançar. São várias opções de casas noturnas, com pistas movimentadas por música eletrônica, latina e até reggae. Afinal, o rei do ritmo é homenageado por lá em uma despojada casa chamada Bob Marley – A Tribute to Freedom.

Aqui, fiz uma lista completa com as principais atrações e onde comer no CityWalk na hora de montar o roteiro na Universal, em Orlando.