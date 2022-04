'Power Couple Brasil': Conheça os 13 casais da sexta temporada do reality

27/04/2022 | 16:15



A sexta edição do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, estreia na próxima segunda-feira, 2, às 22h45, e nesta quarta-feira, 27, foram anunciados os 13 casais participantes.

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, a apresentadora da atração, Adriane Galisteu, e a diretora de conteúdo digital e transmídia da emissora, Bia Cioffi, estiveram na coletiva respondendo perguntas.

As novidades da temporada são a cabine de descompressão, exclusiva no Play Plus, o streming da Record TV, apresentada por Lidi Lisboa e Lucas Rangel, que também apresentaram a live do casal eliminado nas redes sociais.

Lidi também apresentará o quadro humorístico Var da Lidi e Rangel irá apresentar um quadro que vai testar os casais eliminados.

As provas externas retornarão na edição, além da mansão ter ganhado uma piscina maior. O PlayPlus ainda vai funcionar 24h com as câmeras do Power Couple.

Carelli fez elogios à Adriane Galisteu e deu spoilers sobre a primeira semana do reality.

"A Adriane Galisteu é uma espectadora assídua ... tem muita coisa que ela descobre antes de mim ... Nem em A Fazenda a gente teve uma primeira semana tão bombástica. Eles vão precisar escolher o quarto de cada casal dando adjetivos, por exemplo, 'quarto geleira', 'qual o casal vocês acham que é o mais frio?'". Os participantes vão entrar na mansão nesta sexta-feira, 29, e vão escolher os quartos na estreia do programa.

"Uma atividade na primeira semana, que vai ser dividida em três etapas, já vai premiar com um carro. "Estamos nos preparando para colocar esse fogo se ele não acontecer", afirmou o diretor.

"A gente tem um elenco que dificilmente não vai se entregar, não vai entrar nesse combate por esse grande prêmio. O Power Couple a gente vai pra 'Powerlândia' e não para 'Disneylândia'", disse Carelli.

Conheça os 13 casais:

Hadballa e Eliza - 'casal sem medo'. Hadballa é ex-BBB.

Matheus Sampaio e Brenda Paixão - casal 'bretheus'. Se conheceram em um reality da Netflix.

Rogério e Baronesa - 'casal 'foryou''. São pais do MC Gui.

Pe Lanza e Anne Duarte - 'team lanzanne'. Pe Lanza é integrante da banda Restart.

Mussunzinho e Karoline Menezes - 'casal 12 x 8', em referência a pressão arterial de Mussunzinho, que é ex-Fazenda.

Ivy Moraes e Fernando Borges - 'casal 'nadyvi''. Ivy é ex-BBB.

Rodrigo Mila e Daiana Araujo - 'casal milaia'. Rodrigo Mila produz conteúdo na internet voltado para diversidade.

Dinei e Erika Dias - 'casal fortaleza'. Dinei é ex-jogador e já participou de duas edição de A Fazenda e uma da Ilha Record.

Michelle Passa e Bruno Passa - 'família Passa'. Bruno é natural da Guiné-Bissau. O primeiro contato do casal foi no Orkut.

João Hadad e Luana Andrade - 'casal ludad'. Hadad e ex-De Férias com o Ex.

Nahim e Andreia Andrade - 'o casal tá on'. Nahim é cantor e ex-Fazenda. O casal se conheceu em um acidente onde Nahim bateu na traseira do carro de Andreia. Eles possuem nove cachorros e uma papagaia.

Adryana Ribeiro e Albert Bressan - 'casal mezamo'. Adryana era vocalista da banda Adryana e a Rapaziada.

Cartolouco e Gabi Augusto - 'casal gabilouco'. Cartolouco é ex-Fazenda. O casal deu o primeiro beijo há um ano no mesmo dia que o programa irá estrear.