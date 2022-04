Lady Gaga anuncia data de lançamento de música-tema do filme 'Top Gun: Maverick'

27/04/2022 | 16:08



Lady Gaga anunciou nesta quarta-feira, 27, a capa do single e o lançamento de Hold My Hand para o dia 3 de maio. A canção foi criada para ser a música-tema do filme Top Gun: Maverick, sequência do clássico estrelado por Tom Cruise, com estreia prevista para o dia 26 de maio.

Após divulgar spoilers sobre a música na segunda, 25, a cantora falou sobre o significado da letra da canção nas redes sociais. "Quando escrevi essa música para Top Gun: Maverick, nem percebi as múltiplas camadas que ela cobria no coração do filme, na minha própria psique e na natureza do mundo em que vivemos. Eu venho trabalhando nisso durante anos, aperfeiçoando-o, tentando torná-lo nosso", começou Gaga.

"Eu queria fazer dessa música uma canção em que compartilhássemos nossa profunda necessidade de sermos compreendidos e tentarmos entender um ao outro um desejo de estar perto quando nos sentimos tão distantes e uma capacidade de celebrar os heróis da vida", continuou a artista.

Ela agradeceu a oportunidade de trabalhar no filme e escreveu: "Eu, BloodPop, Ben Rice e todos os outros que trabalharam nisso conosco estamos muito animados para compartilhar com vocês. Esta música é uma carta de amor para o mundo durante e após um período muito difícil. Eu quis que vocês ouvissem por muito tempo. E estou muito animada para mostrá-la no dia 3 de maio".