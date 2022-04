Valorizado, jovem zagueiro Kaiky renova contrato com o Santos

27/04/2022 | 16:07



Um dos principais destaques do Santos nos últimos meses, o jovem zagueiro Kaiky assinou nesta quarta-feira a renovação do seu contrato com o clube até 31 de dezembro de 2026. Valorizado na Vila Belmiro e alvo de clubes estrangeiros, ele tinha vínculo até 30 de novembro de 2023.

"Renovar com meu time de coração é um sentimento indescritível. Agora são mais três anos de contrato, de dedicação e de muito empenho, e espero conquistar muitos títulos com essa camisa", disse o jogador de apenas 18 anos.

Com a renovação, o Santos espera se proteger de eventual assédio de times de fora do País ao mesmo tempo em que valoriza o talento da casa. "Muito feliz com mais um contrato renovado. Agora todos os atletas da nossa base que estão no profissional estão com novo vínculo. Ele ganha mais tranquilidade para trabalhar e o Santos em contar com ele nos próximos campeonatos", disse o presidente santista Andres Rueda.

"Penso e almejo o melhor para o meu futuro. Ainda sou muito novo e tenho uma grande caminhada pela frente. Já tive a oportunidade marcar história no Santos com o gol na Libertadores, e também fiquei muito feliz pelo Ângelo, meu parceiro desde pequeno. E estou buscando melhorar diariamente, principalmente para dar alegrias ao torcedor", comentou o atleta.

Kaiky desembarcou no Santos ainda criança. Aos 8 anos, passou a defender as cores santistas no futsal. Dois anos depois, começou a jogar no futebol de campo, no sub-11. Sua estreia na equipe profissional acontece no ano passado, pelo Paulistão. Mostrando serviço, chegou a emplacar uma série de nove partidas consecutivas como titular.

Ele já soma 50 jogos com a camisa santista. "Não esperava toda essa ascensão. Tem acontecido tudo muito rápido. Sou muito grato a todos as comissões que passaram pelo Santos, desde as categorias de base. Aprendo diariamente cada vez mais", declarou o atleta.

Kaiky vinha sendo titular do técnico Fabián Bustos neste ano até sofrer uma fratura no nariz. Ele já soma 13 jogos no ano, com um gol marcado. E ainda será desfalque nesta quinta, na partida contra o Unión La Calera, no Chile, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.