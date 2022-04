FIFA 22 e mais: conheça os jogos gratuitos do PS Plus em maio

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/04/2022 | 15:55



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em maio. Dessa vez, os usuários poderão baixar FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods. O download de todos os títulos estará liberado a partir da próxima terça-feira (3). A oferta fica no ar até 6 de junho.

FIFA 22

O PS Plus em maio traz FIFA 22. Nesta versão, o jogador pode construir a equipe dos sonhos no Ultimate Team, criar um clube no Modo Carreira e se expressar nas ruas com a jogabilidade reformulada do Volta Football. Ainda é possível encarar partidas em modo multiplayer online ou local.

Os assinantes que já tem o game, por sua vez, podem resgatar o PlayStation Plus FUT Pack. A DLC oferece 11 jogadores com classificação mínima de 82 para compor o Ultimate Team. Também há a possibilidade de pegar um atleta emprestado do ICON Moments. Com isso, será possível escolher dentre os melhores da história e escalá-lo no time por cinco jogos.

Tribes of Midgard

Tribes of Midgard mistura os gêneros de sobrevivência e ARPG em uma colorida experiência individual ou colaborativa ambientada dentro do universo da mitologia nórdica. Desempenhando o papel de um Einherjar ressuscitado por Odin, o usuário e a sua tribo de até 10 jogadores precisarão defender a Semente de Yggdrasil contra as malignas forças que estão trabalhando para tornar o Ragnarök uma realidade.

Curse of the Dead Gods

O último título anunciado para o PS Plus em maio é um jogo roguelike de player único. Aqui, o usuário controla um explorador que precisa fugir de um templo asteca amaldiçoado. O objetivo é completar cada mapa até chegar ao final e, então, derrotar as entidades para, finalmente, escapar do local.