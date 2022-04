Em conversa com Zelensky, von der Leyen fala em 6º pacote de sanções contra Rússia

27/04/2022 | 15:19



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quarta-feira, 27, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e indicou que a chefe do órgão executivo do bloco europeu falou sobre um sexto pacote de sanções contra a Rússia, e que deve incluir o embargo ao petróleo. Em seu Twitter, o ucraniano disse ainda que agradeceu na ocasião pela União Europeia ter abolido tarifas, cotas de bens industriais e alimentos da Ucrânia.

Mais cedo, Zelensky conversou com o presidente do conselho de ministros da Itália, Mario Draghi, ocasião na qual disse ter agradecido o país pelo envolvimento na investigação dos crimes da Rússia contra a humanidade. O ucraniano afirmou também ter apreciado o apoio de princípios para o endurecimento das sanções contra a Rússia.