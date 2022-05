Volcano Bay – Roteiro e atrações do parque aquático da Universal, em Orlando

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



27/05/2022 | 11:55



O Volcano Bay, parque aquático da Universal, é o melhor de Orlando, já que foi inaugurado em 2017 com conceitos mais modernos que os vizinhos Aquatica, do grupo SeaWorld, e Typhoon Lagoon e Blizzard Beach, da Disney World.

Caso esteja calor quando visitar a cidade, vale a pena visitar o centro de lazer, que fica pertinho dos dois parques temáticos do grupo na cidade, a Universal Studios e a Islands of Adventure, além do complexo de restaurantes e compras CityWalk. Um dia inteiro por lá é suficiente para recarregar as energias da cansativa (porém divertida) rotina de quem vai à região, pingando dos parques para os outlets e vice-versa.

Aqui, você confere como fazer um roteiro completo na Universal, em Orlando.

Ingressos

Os ingressos do Volcano Bay custam a partir de US$ 80 para adulto e US$ 75 para crianças de 3 a 9 anos (menores do que isso não pagam). Os valores individuais podem mudar em caso de combinações com um ou os dois parques temáticos da Universal. Os tíquetes estão à venda aqui.

Horário de funcionamento

Confira aqui o horário de funcionamento do Volcano Bay em todos os dias do ano.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Como é o Volcano Bay

Paulo Basso Jr. Parque aquático da Universal tem como símbolo um vulcão

O visual do parque aquático da Universal é arrebatador. Um vulcão de 60 metros de altura com cascatas de frente para uma piscina de ondas que banham uma praia de areias branquinhas toma conta do espaço. O clima é polinésio, e o alto-astral domina o ambiente com músicas de surf, à la Beach Boys.

A história por trás do Volcano Bay tem como base uma tribo imaginária, chamada Waturi, que cruzava o oceano em canoas à procura de um novo lar. A lenda diz que eles deveriam encontrar um peixe mágico batizado de Kunuku, que os guiaria até o destino certo.

Siga o Instagram @rotadeferias e confira matérias e bastidores das nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Depois de passar pelos locais mais remotos do Pacífico Sul, absorvendo diferentes culturas, o grupo chegou ao fim do mundo. Lá estava o peixinho, brincando entre as ondas, e foi ele que direcionou as canoas até a costa de Volcano Bay, a casa tão sonhada pelos Waturi.

Em meio a tudo isso, quem vai ao parque encontra 30 experiências espalhadas por 18 atrações. Entre elas, toboáguas, playgrounds aquáticos e piscinas de ondas multidirecionais com praias de areia.

Pulseira fura fila

Paulo Basso Jr. Tapu Tapu reservando horário em totem de atração

A maior sacada de Volcano Bay é a pulseira inteligente Tapu Tapu, entregue a todos que visitam o centro de lazer. Ela permite o acesso a armários, ativa recursos interativos e organiza filas virtuais.

Funciona assim: você passa o reloginho em um totem na frente da atração. Depois, pode fazer qualquer coisa, como relaxar na praia. Dali alguns minutos, a Tapu Tapu treme avisando que já dá para brincar. É possível fazer isso em uma atividade por vez, o que é suficiente para tornar a experiência muito melhor.

A Tapu Tapu é distribuída gratuitamente, mas é preciso devolvê-la ao sair do parque.

Vale a pena ir com crianças pequenas no Volcano Bay?

Vale, sim. O Volcano Bay tem diversos playgrounds e prainhas para as crianças brincarem. As maiorzinhas e os adolescentes também curtem, sobretudo os toboáguas e a montanha-russa aquática Krakatau Aqua Coaster.

Na prática, o parque acaba atraindo todo tipo de público. Desde quem quer se aventurar até os que desejam apenas relaxar, como se estivessem na praia.

Principais atrações do parque aquático da Universal

Paulo Basso Jr. Parque é repleto de toboáguas

A entrada do Volcano Bay lembra um lobby de hotel. com diversos pontos de check in para receber os hóspedes. Ao apresentar o ingresso, você já recebe a Tapu Tapu e tem acesso ao parque.

De cara, é possível o vulcão, seu principal símbolo. A partir daí, é hora de curtir as principais atrações do parque aquático da Universal, como:

Krakatau Aqua Coaster

Ko’okiri Body Plunge

Punga Racers

Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides

Waturi Beach

Ohyah & Ohno Drop Slides

TeAwa The Fearless River

Taniwha Tubes

Puihi Round Raft Rides

Runamukka Reef

Kopiko Wai Winding River

Tot Tiki Reef

Honu ika Moana

Confira os detalhes de cada uma delas:

Krakatau Aqua Coaster

A maior atração do parque aquático da Universal invade o vulcão Krakatau. Trata-se de uma montanha-russa aquática, na qual boias são impulsionadas para cima e para baixo, passando por ambientes fechados e abertos, em meio a muito zigue-zague e cachoeiras.

Ko’okiri Body Plunge

A atração mais radical do Volcano Bay consiste em um escorregador de 38 metros de altura com queda única com inclinação de 70°. No topo do vulcão, você entra em uma cápsula. Quando o chão se abrir, prepare-se para gritar.

Punga Racers

A brincadeira aqui é apostar corrida em quatro toboáguas. O passeio é tranquilo, bom para brincar em família ou grupos de amigos.

Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides

Paulo Basso Jr. Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides

Dois escorregadores que serpenteiam o vulcão Kunuku. O azul é mais rápido, enquanto o verde tem uma série de quedas divertidas.

Waturi Beach

É uma delícia ficar nesta praia banhada por uma enorme piscina de ondas. Ideal para relaxar ao longo do dia. Quando rolar um som tribal, fique esperto, pois ondas serão formadas.

Ohyah & Ohno Drop Slides

São dois toboáguas: o Ohyah e o Ohno. No primeiro, rola escalada e um lançamento na piscina a 1,5 metro acima da água. O segundo envolve uma ponte e um toboágua que desemboca a quase 2 metros acima da água.

TeAwa The Fearless River

Paulo Basso Jr. Lazy river do Volcano Bay

Rio de correntezas delicioso. Dá para ir nadando ou se apoiar em boias.

Taniwha Tubes

Quatro toboáguas para brincar sozinho ou em dupla. Há uma série de curvas durante o trajeto, mas a velocidade é baixa. O esquema então é relaxar e curtir.

Puihi Round Raft Rides

Dois toboáguas para curtir em boias para até seis pessoas. A diversão é garantida.

Runamukka Reef

As crianças têm vez neste ambiente que imita recifes. O espaço reúne piscinas rasas e alguns escorregadores pequenos.

Kopiko Wai Winding River

Rio de correntezas leves para relaxar e curtir o visual do Volcano Bay.

Tot Tiki Reef

Playground infantil com jatos de água e piscinas rasinhas. Os pequenininhos adoram e passam boa parte do dia por aqui.

Honu ika Moana

Aqui tem dois toboáguas: o Honu (azul) e o Moana (verde). O primeiro é encarado em boias para quatro pessoas e tem altas curvas. O segundo abriga até cinco visitantes de uma vez e também tem uma pegada radical.

—

Serviço

Paulo Basso Jr. Cabana para alugar no parque aquático da Universal

Locker – O Volcano Bay tem armários para deixar os pertences, com custo à parte da entrada do parque.

O Volcano Bay tem armários para deixar os pertences, com custo à parte da entrada do parque. Toalhas – Há toalhas disponíveis para aluguel no parque aquático da Universal, mas você pode levar a sua.

Há toalhas disponíveis para aluguel no parque aquático da Universal, mas você pode levar a sua. Cabanas – Quem quiser pode alugar uma cabana exclusiva. Elas podem abrigar até 12 pessoas, com toda a estrutura necessária, como toalhas, totem para reservar horários de atrações, frigobar e serviço de alimentação

Quem quiser pode alugar uma cabana exclusiva. Elas podem abrigar até 12 pessoas, com toda a estrutura necessária, como toalhas, totem para reservar horários de atrações, frigobar e serviço de alimentação Onde comer – A área de alimentação é interessante e contempla seis restaurantes, nos quais é possível provar fast-food e pratos mais elaborados, como costelas havaianas defumadas com purê de batata-doce e banana; frango, molho verde com curry e coco, arroz branco e bananas com coentro; e um delicioso camarão com arroz de coco. Na hora da sobremesa, o destaque é o Chocolate Pineapple Upside Down Cake, bolo de chocolate em uma cama de abacaxi.

A área de alimentação é interessante e contempla seis restaurantes, nos quais é possível provar fast-food e pratos mais elaborados, como costelas havaianas defumadas com purê de batata-doce e banana; frango, molho verde com curry e coco, arroz branco e bananas com coentro; e um delicioso camarão com arroz de coco. Na hora da sobremesa, o destaque é o Chocolate Pineapple Upside Down Cake, bolo de chocolate em uma cama de abacaxi. Lojas – Há um mercado no parque aquático de Orlando, no qual dá para comprar desde roupas e saídas de banho até óculos escuros, bonés e protetores solares.

DICAS PARA VIAJAR PARA ORLANDO

Quando planejamos nossas viagens para Orlando, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Reserva de hotéis em Orlando

O Booking.com é uma das ferramentas mais úteis para fazer reserva de hotéis nos EUA. Afiliado do Rota de Férias e fonte da equipe de reportagem na hora de fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas, o site tem boas ofertas nos principais destinos americanos.

Confira políticas de cancelamento, fotos, opiniões de quem já esteve nos estabelecimentos e faça suas escolhas. Muitas vezes, você reserva primeiro e só paga quando chega ao destino.

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis nos EUA.

Divulgação Cabana Bay Beach Resort, um dos hotéis da Universal

Quem pensa em ganhar tempo para curtir mais atrações também pode ficar em um dos oito hotéis da Universal, em Orlando. Isso porque os hóspedes do complexo ganham diversos benefícios, como entrar nos parques até uma hora antes do público regular.

A lista de hotéis na Universal inclui:

Obs: Confira mais detalhes sobre as melhores atrações da Islands of Adventure e todos os parques da cidade no Guia de Orlando, da Editora Europa.

Seguro viagem EUA

O Seguros Promo vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 5% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem EUA.

Chip viagem EUA

Em uma viagem para os EUA, jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. O custo geralmente é baixo, e o serviço é ótimo. Testamos várias vezes o chip da America Chip, que conta com excelentes opções e oferece bom acesso em qualquer lugar do país – testamos até no Alasca.

Passagem aérea para Orlando

Na hora de pesquisar passagens aéreas para Orlando, vale a pena usar o site Skyscanner. Isso porque ele compara os preços de todas as operadoras aéreas que viajam do Brasil para lá e lista as melhores opções. Dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido baixarem, encontrar as passagens mais baratas em determinados períodos e muito mais.

Aluguel de carro em Orlando

Em muitos destinos dos EUA, alugar um carro pode ser uma boa, sobretudo em cidades como Orlando, onde tudo fica afastado, o tempo vale ouro e praticamente não há transporte público. O melhor site para comparar os preços praticados no país é a Mobility.

Com uma única pesquisa, ele exibe na tela os melhores valores e as diversas opções de modelos oferecidas pelas grandes locadoras que atuam nos EUA. Assim, você fica tranquilo para ir ao Volcano Bay, parque aquático da Universal, e todas as outras atrações da cidade.