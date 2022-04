'BBB 22': última festa da edição tem clima de nostalgia

24/04/2022 | 14:26



O BBB 22 está chegando ao fim e os brothers puderam curtir a última festa da edição entre a noite de sábado, 23, e a madrugada deste domingo, 24, com o tema "Memórias".

E o clima foi de nostalgia. Assim que chegaram na pista, fotos deles na infância apareceram em um telão. Além disso, em outras telas, passavam imagens deles em outras festas da temporada.

Arthur Aguiar acabou se emocionando com as imagens e foi consolado e abraçado por Paulo André, que incentivou o ator a chorar: "Bota para fora".

A festa também contou com inúmeras atrações musicais. Quem abriu a noite foi o cantor norte-americano Jack Johnson e, na sequência, o Top 4 assistiu às apresentações de Felipe Araújo, Melim, Di Ferrero, Paula Fernandes, Marcynho Sensação, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon.

Final do jogo

Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer estão no paredão e, logo mais, dois deles se juntam a Paulo André para última votação da temporada, que vai definir que leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A final está marcada para a próxima terça-feira, 26. As ex-BBBs Maria, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada vão se apresentar para os brothers, assim como ocorreu com os cantores participantes do BBB 21 (Karol Conká, Projota, Rodolffo e Pocah).

Os finalistas também assistirão aos shows de Léo Santana, Xamã, Jão, Paulo Ricardo e da dupla Matheus & Kauan. Esta será a primeira vez, desde 2015, que o reality show será vencido por um homem.