Mãe de Chris Rock se pronuncia pela 1ª vez sobre agressão de Will Smith

24/04/2022 | 13:32



A mãe de Chris Rock, Rose Rock, se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido no Oscar. Em março deste ano, Will Smith deu um tapa no comediante durante a premiação.

A agressão aconteceu depois de Chris fazer uma piada sobre a calvície da mulher do ator, Jada Smith, que tem alopecia, condição que leva os cabelos à queda.

Em entrevista à NBC, Rose comentou que, no início, acreditou que o momento tivesse sido ensaiado pelos artistas. No entanto, logo após a reação de algumas personalidades e a exaltação de Smith com palavrões, percebeu que não tinha sido combinado e seu filho tinha sido mesmo golpeado.

"Quando ele deu um tapa em Chris, ele deu um tapa em todos nós. Foi realmente como se ele tivesse me dado um tapa", confessou.

Com a repercussão, a Academia baniu o ator por 10 anos. Sobre isso, a mãe de Chris reforçou que não esperava que fizesse mais do que isso. "Eu não tiraria o prêmio dele e não vejo nenhuma boa maneira de fazerem isso", explicou.

Contudo, Rose Rock guarda uma mágoa de Will Smith. Segundo ela, foi a assessoria do ator que soltou um comunicado pedindo desculpas pelo incidente, e não ele próprio. "Eu me sinto muito mal por ele nunca ter realmente se desculpado. Quero dizer, o pessoal dele escreveu um post", finalizou.