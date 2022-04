Viih Tube relata assédio na Sapucaí: ?Estou morrendo de vergonha?

24/04/2022 | 13:21



Viih Tube relatou, na madrugada deste domingo, 24, que sofreu assédio em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí. A ex-BBB fez um desabafo nas redes sociais sobre o que passou no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Nos stories no Instagram, a influenciadora postou uma selfie com semblante de revolta e relatou ter sido desrespeitada na saída do local ao ser tocada em suas partes íntimas por mais de uma pessoa.

"Gente, fui sair do camarote, perdi a conta de quantas mãos estavam tocando nas minhas partes íntimas, fiquei mega desconfortável. Juro, estou travada, ainda", iniciou.

Ela desabafou estar envergonhada com a situação desagradável que viveu: "Puxar mão, braço, roupa, até meu cabelo na euforia eu entendo, às vezes a gente não pensa muito na hora porque está eufórico, mesmo", continuou.

"Mas isso não, gente, é desrespeito, por favor, de coração! Estou morrendo de vergonha", finalizou a ex-sister.