Claudia Leitte é a primeira brasileira a se apresentar na Disney

24/04/2022 | 13:15



A cantora Claudia Leitte será primeira brasileira da história a fazer shows na Disney. Neste domingo, 24, e na segunda-feira, 25, a artista se apresenta no Epcot, um dos parques mais famosos do mundo, e celebra os 20 anos de carreira com a realização de mais um sonho.

"Estou muito ansiosa, é um momento muito especial. A Disney é um dos maiores parques do mundo, que tem uma aura incrível de felicidade, diversão, amor e família. Além de receber diariamente o público do mundo inteiro, então é uma oportunidade única de levar nossa brasilidade para gente de diversos lugares do globo de uma só vez", disse a cantora, em entrevista por e-mail ao Estadão.

Claudia se apresenta no Garden Rocks Concert Series, o espaço musical do festival de primavera do parque, e cada show terá a duração de 30 minutos. Diariamente, o local recebe artistas para celebrar com o público e essa é uma oportunidade única de levar o Brasil a um lugar nunca antes ocupado.

Realização de um sonho

Para a artista, a missão é realizar um show culturalmente rico e mostrar mais do País e também da América Latina. Em um lugar famoso por transformar magia e fantasia em uma experiência mais palpável, Claudia vai realizar um de seus sonhos. "Eu amo a Disney, os filmes e personagens. Já estive lá várias vezes como visitante e ter a oportunidade de levar meu trabalho para esse lugar mágico é incrível", comenta.

Mesmo com 20 anos de uma carreira consagrada e bem-sucedida, Claudia mostra que sonhar nunca é demais e que tem sempre um novo objetivo a ser alcançado. Não importa o tempo de carreira, a emoção é certa quando uma grande realização está prestes a acontecer.

Acostumada com trios elétricos e carnavais, a cantora retomou recentemente a agenda de shows no Brasil e no exterior. Apesar da diferença de ambientes entre um carnaval e um parque da Disney, ela diz que "a animação não muda".

"Tem um tempero especial por ser a primeira vez fazendo algo assim, mas isso é o que torna tudo mais especial. Tô com frio na barriga mesmo. Cantar no mundo dos sonhos, que é a Disney, é perfeito. Significa muito pra mim", pontua a artista, que promete inspirar o mundo mágico de Orlando, nos Estados Unidos, com a cultura brasileira.