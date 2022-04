Grávida, Viviane Araújo se emociona após desfilar no Salgueiro: Algo que ainda não consegui superar!

24/04/2022 | 11:10



Olha ela! Viviane Araújo deu o nome em seu primeiro desfile grávida no Rio de Janeiro. A musa, rainha de bateria, ostentou o seu corpão e muito samba no pé.

Após passar pela avenida, Viviane usou as redes sociais para tentar descrever toda a emoção com o retorno do Carnaval após quase dois anos e, claro, de desfilar esperando o primeiro filho:

A emoção de poder voltar a pisar na Marquês de Sapucaí depois de quase dois anos sem os nossos desfiles e carregando meu filho no meu ventre é algo que ainda não consegui superar!!! Só agradeço a Deus por me permitir viver esse sonho!, escreveu ela.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios à musa:

Tão perfeita, disse uma.

Rainha linda, declarou outra.

Linda e maravilhosa, escreveu uma terceira.