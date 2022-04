Passista de 71 anos é prensada por carro alegórico na Sapucaí, no Rio de Janeiro

Do Diário do Grande ABC



Uma passista da escola de samba Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro, foi prensada por carro alegórico da agremiação durante apresentação no fim da noite deste sábado pelo Grupo Especial na Marquês de Sapucaí nos desfiles de Carnaval carioca.

Alba Regina, 71 anos, havia passado mal no fim do desfile da escola, a primeira a passar pela Sapucaí no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, e aguardava atendimento médico em uma cadeira de rodas. O último carro alegórico da escola a imprensou no portão de saída das alegorias, causando uma ferida na perna.

A escola havia tido problemas de tempo e corria para não perder pontos. O carro que machucou a mulher estava emperrado e foi empurrado por integrantes da escola.

É pelo menos o segundo caso envolvendo carros alegóricos nos desfiles no Rio de Janeiro. Na tarde de sexta-feira morreu Raquel Antunes, de 11 anos, que havia sido internada em estado grave após ser esmagada por carro alegórico no fim do desfile da escola de samba Em Cima da Hora, também na Marquês de Sapucaí.

A Justiça do Rio acolheu pedido do MP (Ministério Público) estadual e determinou que os carros alegóricos de todos os desfiles na Sapucaí deverão ter escolta até os seus barracões, evitando-se o acesso de crianças e adolescentes aos veículos.

O MP-RJ afirma que houve violações de normas de segurança no dia do acidente e que providências preventivas haviam sido determinadas pela Justiça da Infância e da Juventude com antecedência. Os casos estão sendo investigados.