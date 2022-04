Carla Prata estreia como madrinha de bateria da Vai-Vai com fantasia ecológica de dez mil cristais

24/04/2022 | 10:11



Estreando com estilo! Carla Prata desfilou pela primeira vez como madrinha de bateria da Vai-Vai e deu um show no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Você não está entendendo, a energia é surreal. Eu me entrego. Para mim sambar é mais do que qualquer terapia ou malhação. Eu saio leve. É o único momento que não sou mãe, dona de casa, ou trabalhando, disse ao G1. E tem mais! Para desfilar na tradicional escola do Bixiga, a cantora caprichou na fantasia que custa 25 mil reais.

Toda trabalhada nas pedrarias de Swarovski originais, o modelito de Carla era banhado à prata e continha dez mil cristais. Assinado por Rodrigo Andrett, a fantasia nas cores da aurora boreal não tinha pena e era ecológica - o capim foi penteado, reciclado e envernizado, representando o pássaro Sankofá.

Para deixar o momento ainda mais especial, o maestro João Carlos Martins acompanhou a escola, que tinha como enredo a memória e os valores culturais dos povos africanos, simbolizando o ensinamento de que nunca é tarde para voltar atrás e buscar o que ficou perdido.

Em determinado momento do desfile, ele até regeu a torcida que acompanhava de pertinho o evento no Sambódromo do Anhembi. Fofo, né?!