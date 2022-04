Paulo André se estranha com Arthur Aguiar na última festa do BBB22: Larga de ser rabugento

24/04/2022 | 09:11



A madrugada no BBB22 foi marcada pela última festa da edição. A decoração tinha o tema Memórias, por isso, os participantes puderam rever cenas antigas do programa, fotos pessoais e até o material que eles gravaram para entrar no reality.

O clima estava tranquilo, mas nem por isso, os brothers deixaram de se estranhar. Principalmente Arthur Aguiar, que anda tenso desde que perdeu a última Prova do Líder e foi parar no paredão.

Já durante a madrugada, os participantes foram avisados de que Paula Fernandes iria fazer uma apresentação virtual na festa. Paulo André ficou animadíssimo, porque sempre canta as músicas da cantora. Em conversa com Eliezer, ele disparou:

- Vai ter nada.

Quando a cantora apareceu no telão, Eliezer pediu:

- Pássaro de fogo, um dos hits da sertaneja.

- Vai rolar, disse PA.

Arthur se incomodou com as falas do atleta, e comentou:

- Mano, teu argumento foi ridículo, não tem nada a ver.

Então Paulo rebateu:

- Estou zoando, moleque. Larga de ser rabugento. A uma hora dessa do campeonato.

Douglas Silva e Arthur Aguiar se estressam

Com o final da festa, os brothers voltaram para casa e começaram a se arrumar para dormir. Arthur Aguiar ainda foi na cozinha para comer alguma coisa antes de ir para cama. Ao voltar pro quarto, os meninos fizeram uma brincadeira.

- Amassou a farofa, paizão? Que loucura, hein?, brincou Paulo André.

- Comi arroz, feijão e farofa, contou o ator.

- Isso é porque ele voltou de uma festa com comida, comentou Eli.

Arthur então relembrou o que tinha comido da festa:

- Comi três brigadeiros, duas fatias de torta, e dois enroladinhos só.

Douglas Silva decidiu entrar na brincadeira e disparou:

- Tá se despedindo.

- Vai que eu vou embora amanhã?, rebateu o ator.

- Chega lá e a Maíra vem. Brócolis, couve-flor, alface, diz DG.

- Mas sou eu que quero. Não é ela que quer, não. Ela nunca me forçou nada, disparou Arthur.

- Ah, ninguém falou isso... P***a! Tu entende tudo errado!, se irritou DG.

- Tô dizendo que, se eu quiser comer qualquer coisa, eu posso. Sou eu que peço pra ela: 'Quero comer certo'. Ela vai e monta a parada, tudo certinho, pra mim, disse Arthur, que logo depois saiu do quarto.

Eita!