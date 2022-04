Tatá Werneck explica ausência em homenagem a Paulo Gustavo na Sapucaí: Achei que estava preparada, mas não estava

24/04/2022 | 09:10



Desde que anunciou que sua passagem na Sapucaí seria para homenagear Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19 em maio de 2021, todos os olhos se viraram para a São Clemente, quarta escola a entrar na avenida no primeiro dia de desfile do Rio de Janeiro.

Como já era de se imaginar, muitos amigos famosos e familiares marcaram presença, mas Tatá Werneck não conseguiu estar presente na lindíssima homenagem. Em uma conversa com a coluna do Leo Dias, ela explicou com detalhes o que aconteceu:

Queria ir por ele, mas quando eu cheguei era muita gente e eu não quero jamais negar foto ou ser antipática. Quando eu vi aquela multidão, me deu ansiedade, disse.

E, continuou muito emocionada:

Foi um dia bem esquisito, mas eu viajei sozinha pra lá. Eu esqueci totalmente como funcionava. Achei que estava preparada pra estar ali, mas não estava. Mas eu tentei, encerrou.

Vale pontuar que Thales Bretas e Dona Déa Lúcia se emocionaram muito durante o desfile.