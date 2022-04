EC São Bernardo cai no Interior, mas garante vaga na semifinal

Anderson Fattori





24/04/2022 | 08:49



O EC São Bernardo levou um susto, perdeu do Marília por 1 a 0, ontem, no Interior, mas ainda assim garantiu vaga nas semifinais da Série A-3 do Campeonato Paulista. Com a terceira melhor campanha da competição, o Cachorrão irá enfrentar o Noroeste, segundo melhor, em jogos de ida e volta. As datas e horários das partidas serão definidas nos próximos dias pela Federação Paulista. Os dois finalistas garantem vaga na Série A-2 do Estadual.



O único gol do jogo foi marcado Orlando Júnior aos 25 minutos do segundo tempo. E foi um golaço. Após cruzamento na área, a zaga do EC São Bernardo afastou e o atacante pegou de primeira, sem chances de defesa para o goleiro Ramon.



O gol, no entanto, foi insuficiente para o Marília, que precisava de pelo menos mais dois tentos para seguir na briga pelo acesso. Com o regulamento embaixo do braço, o time do Grande ABC tentou controlar o ritimo, mas pouco produziu ofensivamente e valorizou ao extremo a posse de bola para conquistar a classificação.<TL>