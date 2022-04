Do Diário do Grande ABC



24/04/2022 | 08:08



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), deve explicações ao contribuinte de São Bernardo, que garante, por meio do pagamento de impostos, a receita para a administração municipal. E deve fazer isso imediatamente.



Reportagem de capa desta edição do Diário traz detalhado relato sobre ação civil pública contra a OAC Participações, empresa que até 2019 chamava-se Ponto Bom Participações e que pertence ao prefeito de São Bernardo e ao assessor da liderança do PSDB na Assembleia José Carlos Vinturini. Em 29 de dezembro de 2016, três dias antes de o tucano assumir a Prefeitura, a OAC recebeu da administração municipal indenização no valor de R$ 1.018.064,65, já que uma pequena parte do terreno passava pelo traçado do Corredor Alvarenga, que estava em obras. Mas, segundo a promotoria, o valor correto à empresa seria de R$ 608,8 mil. Com isso, recebeu R$ 409,1 mil a mais. Com os juros, o Ministério Público agora cobra dos donos da empresa R$ 775,7 mil. Esse dinheiro, depositado de forma indevida à empresa de Orlando, segundo o MP, precisa voltar aos cofres públicos. O inquérito confirmou essa irregularidade. Agora, está nas mãos da Justiça definir o rumo de um dinheiro que parece ter caído em mãos erradas.



O que mais chama atenção na peça formulada pelo Ministério Público é que, durante o curso do inquérito, Orlando garantiu que, caso fosse comprovado que a OAC recebeu acima do que deveria, imediatamente se comprometeria a restituir os cofres públicos por meio da assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). Só que o tucano jamais cumpriu esse acordo, o que provocou o pedido de ação civil na Justiça para cobrar o valor.



Prefeito Orlando Morando, é preciso respeito ao dinheiro público. Ao valor pago pelo cidadão da cidade. Imagine o quanto poderia ser investido em diversos programas da Prefeitura com os R$ 775 mil que a promotoria cobra que a empresa de Orlando devolva. Essa história precisa ser muito bem esclarecida. Pelo bom uso do dinheiro do contribuinte de São Bernardo.