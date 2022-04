Educação inclusiva faz a diferença

Do Diário do Grande ABC



Ao longo dos anos, a escola tem sido provocada a rever suas concepções e práticas, de modo a considerar o desafio de tornar-se inclusiva. Infelizmente ainda vivemos realidade coletiva que discrimina, aparta e exclui. Falar em inclusão nos remete a discussões sobre o direito à igualdade. Contudo, não há sociedade homogênea. Inclusão não é favor, mas sim direito e processo de evolução e reconsiderações, com mudanças constantes de paradigmas. É entender que a diversidade está posta a todo e qualquer ser humano, independentemente de quem seja. Diante desta perspectiva, o departamento de educação inclusiva e apoio educacional da Prefeitura de Santo André realiza a gestão dos serviços educacionais direcionados aos alunos da educação especial e aos alunos com dificuldade de aprendizagens ou transtornos do neurodesenvolvimento, totalizando cerca de 4.000 atendidos ao mês.



É importante destacar que a rede municipal se diferencia por possuir estrutura de serviços, ações e profissionais que atuam diretamente junto aos alunos e equipes escolares, com foco na inclusão educacional. Dentre eles, há a assessoria e orientação pedagógica feita pelo Paei (Professor Assessor de Educação Inclusiva), assim como o AEE (Atendimento Educacional Especializado) realizado no contraturno escolar, bem como a equipe técnica itinerante, composta por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, além dos profissionais de apoio, os quais atuam diretamente junto aos alunos que necessitam de cuidados em relação a higiene, alimentação e/ou locomoção. Aos alunos surdos, é ofertado o polo bilíngue, com o ensino de Libras como primeira língua e o português na modalidade escrita, como segunda, por meio de aprendizados significativos e vivenciais.



Aos alunos cegos, é ofertado o polo de deficiência visual, com estrutura e organização diferenciada para a aquisição do Braille, Soroban, orientação e mobilidade. O Nanasa (Núcleo de Apoio à Natação Adaptada de Santo André) oferece também aulas de natação adaptada ao alunos da rede ou munícipes com deficiência. Já aos alunos com transtornos funcionais específicos e/ou dificuldade de aprendizagem, há o atendimento no Caem (Centro de Atendimento Educacional Especializado), com equipe multidisciplinar. Com a intenção de apoiar os professores e equipe escolar socioemocionalmente e desenvolver ambiente acolhedor, temos o Programa Con_Viver Bem, promovido por psicólogos que compõem as equipes escolares. Por isso, acreditamos neste trabalho que colabora para o desenvolvimento do aluno que necessita dos nossos serviços, oferecendo educação inclusiva, digna e de qualidade a todos.



Sandramara Gerbelli é gerente de educação inclusiva na Secretaria de Educação de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Vila Pelé

Venho, por meio desta Palavra do Leitor, solicitar as devidas providências, junto à Secretaria de Habitação e à Prefeitura de São Bernardo, quanto a barracos na Rua Tropical, em frente ao número 7, na Vila Pelé, que estão sendo construídos, desmanchados e refeiTos em material e até vendidos. Aproveitando, que seja revisto o problema do córrego, malcheiroso e que prejudica as crianças e os idosos. Que seja canalizado.

Roberto dos Santos

São Bernardo



Reviravolta<EM>

Depois de algum tempo, chegou-se à conclusão de que a Lava Jato foi apenas para facilitar a eleição de Bolsonaro. E a maior prova de que a operação foi perseguição política é o fato de que Luiz Inácio Lula da Silva foi absolvido de todos os crimes atribuídos a ele pela turminha de Sergio Moro, amiguinho de Bolsonaro na época. A segunda maior prova é que os procuradores que incriminavam Lula estão sendo condenados pelos crimes praticados por eles mesmos na Lava Jato. Como dizia meu avô, o mundo dá voltas e devemos estar preparados para as voltas que o mundo dá.

Marlene Barbuchidt

São Caetano



Pesquise!

Na próximas eleições devemos ter consciência – de verdade – e votar em pessoas sérias e comprometidas em tentar solucionar os problemas do Brasil, do nosso Estado e, claro, da nossa cidade. Sei que é difícil, que não dá para confiar em político nenhum. Mas devemos fazer nossa parte: pesquisar, tentar saber o passado do candidato, questionar, enfim, se interessar. Depois não adianta inventar desculpas, porque, quem fala que não vota nem em Lula nem em Bolsonaro, votou em Bolsonaro. Quem diz que não é de direita nem de esquerda, votou em Bolsonaro. Quem afirma que não tem político de estimação, votou em Bolsonaro. Quem fala que políticos são todos iguais, votou em Bolsonaro. As consequências dessas inconsequências estamos todos vendo.

Douglas Martins

São Bernardo



Kit gay?

Primeiro foi a denúncia da compra de 35.320 comprimidos de viagra. Depois, as de prótese peniana, lubrificante, botox antirrugas e tônico contra calvície. Tudo isso nos quartéis das Forças Armadas. Será que, enfim, foi encontrado o tão falado kit gay do governo de Bolsonaro?

Sinira Marcato

Diadema



Incomparável

Aos espertalhões, que se informam pelas redes sociais do Bozo, que diziam que não votariam em Lula de jeito nenhum, lembro que o PT, de Lula, poderia ter concedido ‘graça’ a todos os condenados no Mensalão e também a todos os condenados na Operação Lava Jato enquanto Dilma Rousseff era presidente. Mas não, resolveram respeitar as instituições. Bem diferente do que vemos agora. São tempos incomparáveis. Estes são tempos sombrios, de medo, de desrespeito, de poder a qualquer custo.

Patrick Bueno

Mauá